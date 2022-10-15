Son zamanlarda duyulan haberlerin ardından birçok takipçisi ve seveni tarafından Billur Kalkavan öldü mü? Şeklinde araştırılan ve sağlık durumu merak edilen ünlü oyuncu hakkında araştırmalar yapılıyor. Billur Kalkavan öldü mü? Sorusu gün içerisinde birçok kullanıcı tarafından araştırılıyor. Peki, Billur Kalkavan öldü mü? Billur Kalkavan kimdir, kaç yaşında?

Son birkaç saattir vefat haberi ile ilgili duyumlar alınması ile birlikte birçok seveni ve takipçileri internet üzerinde Billur Kalkavan öldü mü? Sorularını araştırıyor. Daha öncesinde Haberler.com stüdyolarında konuk olan Billur Kalkavan'ın sağlık durumu birçok kişi tarafından merak ediliyordu. Peki, Billur Kalkavan öldü mü? Billur Kalkavan kimdir, kaç yaşında?

BİLLUR KALKAVAN ÖLDÜ MÜ?

Kalkavan'ın erkek arkadaşı Buğra Bahadırlı, yaptığı açıklamalarda, "Kanser tedavisi iyi gidiyordu. Ne var ki kemoterapi sırasında vücudunda bir mantar türemiş. O mantar da enfeksiyona neden olmuş. Buna bağlı olarak bağışıklık sistemi iyice zayıfladı. Son iki hafta ne yemek yiyebildi ne de uyuyabildi. İki gün önce yoğun bakıma alındı ama kalbi daha fazla dayanamadı. Sabah 3.45'te kalbi durdu." Şeklinde Billur Kalkavan'ın hayatını kaybettiğini bildirdi.

BİLLUR KALKAVAN KİMDİR?

2 Kasım 1962 tarihinde İstanbul Beylerbeyi'nde doğdu. Annesi Nuyan Hanım, babası armatör Nazım Kalkavan'dır. Rıza adında kardeşi bulunur. Kadıköy Maarif Koleji'nde eğitim gördü, liseyi okuduğu sırada okulu bıraktı. 1984'te Amerika'da lise bitirme imtihanlarına girdi.

16 yaşında Mudo'da çalışmaya başladı. Sonra da Ömer Çavuşoğlu ve Ahmet Kozanoğlu'nun şirketlerinde devam etti. 18 yaşında Güneş Gazetesi'nde Güneri Civaoğlu'nun Sekreteri olarak çalıştı. Güneri Civaoğlu'nun gazetesi satılınca Amerika'ya gitti ve 4 sene kalıp geri döndü.

Sinemadaki ilk rolünü, 1969 tarihli "Ayrı Dünyalar adlı" filmde canlandırdı. 1980 yılından itibaren tiyatroya ağırlık verdi. 2000 yılında ''Marion ile Muhammed" adlı tiyatro oyununda oynadı. 2010 yılında TürkMax ekranlarında 'Konuşmazsak Çatlarım' adlı programı sundu. 2012 yılında HTV kanalında haftanın 5 günü 00:00-01:00 arası program yaptı. 2012 yılında TV8'de yayınlanan ve çekimleri Kenya'da yapılan Trophy Türk adlı yarışma programında yer aldı.