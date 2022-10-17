Geçtiğimiz aylarda koronavirüs tedavisi gören ve sonrasında kanser teşhisi konulan Billur Kalkavan'dan acı haber geldi. Hastanede tedavi gören başarılı sanatçı 59 yaşında yaşamını yitirdi. Peki, Billur Kalkavan ne kanseriydi? Billur Kalkavan neden öldü?

Billur Kalkavan ne kanseri? Geçtiğimiz aylarda koronavirüs tedavisi gören ve sonrasında kanser teşhisi konulan Billur Kalkavan'dan acı haber geldi. Hastanede tedavi gören başarılı sanatçı 59 yaşında yaşamını yitirdi. Peki, Billur Kalkavan ne kanseriydi? Billur Kalkavan neden öldü? İşte detaylar...

BİLLUR KALKAVAN NE KANSERİYDİ?

Geçtiğimiz aylarda akciğer kanserine yakalanan ve bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden 59 yaşındaki Billur Kalkavan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

BAHADIRLI: KEMOTERAPİ SIRASINDA VÜCUDUNDA MANTAR TÜREDİ

13 yıllık hayat arkadaşının ölümünün ardından Habertürk'e konuşan Buğra Bahadırlı, "Kanser tedavisi iyi gidiyordu. Ne var ki kemoterapi sırasında vücudunda bir mantar türemiş. O mantar da enfeksiyona neden olmuş. Buna bağlı olarak bağışıklık sistemi iyice zayıfladı. Son iki hafta ne yemek yiyebildi ne de uyuyabildi. İki gün önce yoğun bakıma alındı ama kalbi daha fazla dayanamadı. Sabah 3.45'te kalbi durdu" dedi.

"PAZARTESİ GÜNÜ DEFNEDERİZ"

59 yaşında hayata gözlerini yuman Kalkavan'ın cenaze töreniyle ilgili de bilgi veren Bahadırlı, "Cenaze töreni henüz belli değil. Nereye defnedeceğimizi kardeşiyle karar vereceğiz. Büyük bir olasılıkla pazartesi günü defnederiz" ifadelerini kullandı.

HASTALIĞI ATLATMAYA BAŞLADIĞINI SÖYLEMİŞTİ

Eylül ayında kemoterapi aldıktan sonra hasta yatağından sağlık durumuyla ilgili paylaşım yapan Kalkavan "Çok iyiyim, her gün daha iyiye gidiyorum. Sonuçlar da güzel çıkıyor. Merak edecek hiçbir şey yok, iyileşiyorum. Kafamdan saç bile çıkıyor da ben kendim kazıtıyorum daha güzel olmadığı için henüz. Yani atlatıyorum ben bu meseleyi" demişti.

HAMDİ ALKAN: ÇOK ÜZGÜNÜM

Mayıs ayında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kalkavan'ın kanserle mücadele ettiğini duyuran oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan, ölüm haberinin ardından da bir paylaşım yaptı. Kalkavan'ın fotoğrafını yayınlayan Alkan, "Çok üzgünüm… Işıklar içinde uyu canım Billur" ifadelerini kullandı.

BİLLUR KALKAVAN KİMDİR?

Billur Kalkavan, 2 Kasım 1962 yılında İstanbul'da doğdu. Abdülmecid'in en büyük oğlu Zülüflü İsmail Paşa'nın torunudur. 7 yaşındayken oyunculuğa adım atan Kalkavan, Ayrı Dünyalar filminde Erol Taş'ın canlandırdığı kötü adam tarafından fidye için kaçırılan bir çocuğu canlandırdı. Lise öğrenimine Kadıköy Anadolu Lisesi'nde başlasa da ilk senesinde sınıfta kalınca lise eğitimini ABD'de tamamladı. Kaliforniya Üniversitesi'nde eğitim gören Kalkavan, 1980'li yıllardan itibaren tiyatrolarda yer almaya başladı.2011 yılında HTV kanalında cinsel hayat ile ilgili bir program yaptı. 2012 yılında ise TV8'de yayınlanan ve çekimleri Kenya'da yapılan Trophy Türk adlı yarışma programında yer aldı.