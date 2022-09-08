Bir süredir gözlerden uzak bir şekilde tedavi gören başarılı oyuncu Billur Kalkavan kanserle mücadele ediyor. Peki, Billur Kalkavan ne kanseri? Billur Kalkavan hastalığı ne? İşte detaylar...

Başarılı oyuncu Billur Kalkavan, geçtiğimiz aylarda kanserle mücadele ettiğini duyurdu. Kemoterapi tedavisi gören ünlü oyuncu son sağlık durumunu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşıyor. Peki, Billur Kalkavan ne kanseri? Billur Kalkavan hastalığı ne? Billur Kalkavan sağlık durumu!

BİLLUR KALKAVAN NE KANSERİ?

Ünlü oyuncu Billur Kalkavan, geçtiğimiz aylarda akciğer kanseriyle mücadele ettiğini duyurdu. Kemoterapi tedavisi gören Kalkavan, sosyal medya hesabından video yayınlayarak sağlık durumu hakkında sevenlerine bilgi verdi. İyileşme sürecinde olduğunu vurgulayan ünlü oyuncu, "Yolladığınız her güzel enerji, hücrelerimi iyileştiriyor." ifadelerini kullandı.

BİLLUR KALKAVAN HASTALIĞI NE?

Akciğer kanserine yakalanan 60 yaşındaki ünlü oyuncu Billur Kalkavan kemoterapi tedavisi görmektedir.

BİLLUR KALKAVAN SAĞLIK DURUMU!

Kemoterapi tedavisi gören Kalkavan, sosyal medya hesabından video yayınlayarak sağlık durumu hakkında takipçilerine bilgi verdi. Ünlü oyuncu, "Merhabalar, şimdi benim sağlığımı merak edenler için söyleyeyim; çok iyiyim, her gün daha iyiye gidiyorum. Sonuçlar da güzel çıkıyor. Merak edecek hiçbir şey yok, iyileşiyorum. Kafamdan saç bile çıkıyor da ben kendim kazıtıyorum daha güzel olmadığı için henüz. Yani atlatıyorum ben bu meseleyi... Onun için merakta kalmayın. İkincisi; bu ayki Billur TV çekimlerimiz biraz gecikecek. Maalesef çünkü benim biraz daha hastanede kalmam gerekiyor. Onun için beni affedin. Ayın 3 gibi çekeceğiz yani en yakın zamanda yayında olacağız. Sizleri çok seviyorum, güzel enerjilerinizi almaya devam ediyorum. Yolladığınız her güzel enerji, hücrelerimi iyileştiriyor. Çok çok teşekkürler." ifadelerini kullandı.