Geçtiğimiz aylarda akciğer kanserine yakalanan ve bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden 59 yaşındaki Billur Kalkavan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun vefatının ardından hayatı merak konusu oldu. Peki, Billur Kalkavan kimdir? Billur Kalkavan kaç yaşında, nereli? Billur Kalkavan hangi dizilerde oynadı? İşte detaylar...

Geçtiğimiz aylarda koronavirüs tedavisi gören ve sonrasında akciğer kanseri teşhisi konulan Billur Kalkavan geçtiğimiz gün hayatını kaybetti. Hastanede tedavi gören başarılı sanatçı 59 yaşında yaşamını yitirdi. Ünlü oyuncunun vefatının ardından hayatı merak konusu oldu. Kullanıcılar, Billur Kalkavan'ın hayatını araştırmaya başladı. Peki, Billur Kalkavan kimdir? Billur Kalkavan kaç yaşında, nereli? Billur Kalkavan hangi dizilerde oynadı? Detaylar haberimizde...

BİLLUR KALKAVAN KİMDİR?

Kasım 1962 tarihinde İstanbul'un Beylerbeyi semtinde doğdu. Annesi Nuyan Kalkavan, babası armatör Nazım Kalkavan'dır. Annesi Nuyan Hanım, Abdülmecid'in en büyük oğlu Zülüflü İsmail Paşa'nın torunu idi. İlk sinema deneyimi, henüz yedi yaşında bir çocukken Ayrı Dünyalar (1969) filminde Erol Taş'ın canlandırdığı kötü adam tarafından fidye için kaçırılan bir çocuğu canlandırdı. Ortaokula ABD'de başladı, daha sonra Türkiye'ye dönerek Kadıköy Maarif Koleji'nde öğrenim gördü. Lise öğrenimini yarıda bıraktı; 16 yaşından itibaren çeşitli işlerde çalıştı. 1978'de Kartal Tibet'in yönettiği Sultan filminde rol aldı. Bir süre Güneş gazetesinde sekreterlik yaptı. Gazetenin 1984'te satılmasından sonra ABD'ye gitti; orada lise bitirme imtihanlarına girerek öğrenimini tamamladı ve Kaliforniya Üniversitesinden psikoloji dersleri aldı. Dört yıl ABD'de yaşadıktan sonra Türkiye'ye döndü.

TRT'de sunuculuk, televizyon dizilerinde oyunculuk yaptı ve Türkiye gündeminde görünür bir kişi oldu. Gece hayatı ve aşk ilişkileri ile ülke gündemine geldi. Özellikle cinsellik hakkında açıkça konuşması ile tanındı. "Marjinal" bir kişi olarak adlandırıldı. İlkini 1980 yılında İsveç'te sağ omzunun üstüne yaptırdığı dövmeleri ile gündeme geldi.

BİLLUR KALKAVAN HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Sinema

1969 Ayrı Dünyalar Billur

1978 Sultan Aslı

1993 Mavi Sürgün Sare İsmet Hanım

1995 Gece Otostopçusu İlkay

2000 Ölüm Peşimizde

2008 Kraliçe Fabrika'da

Mezuniyet

2015 Çarşı Pazar Şenay

2017 Canavar Gibi: Türk İşi Frankeştayn

Televizyon

1992 Aşık Oldum

1994 Sonradan Görmeler

1996 Tatlı Kaçıklar

1997 Böyle mi Olacaktı

1998 Eyvah Babam

2000 Eyvah Kızım Büyüdü

2002 Azad

2003 Patron Kim?

2004 Metro Palas

2005-2006 Ihlamurlar Altında

2008 Bir Avuç Huzur

2012 Acayip Hikayeler