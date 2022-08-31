Ihlamurlar Altında, Acayip Hikayeler ve Eyvah Babam gibi pek çok dizi ve filmde rol alan Billur Kalkavan'ın akciğer kanserine yakalandığı öğrenilmişti. Üzücü haber oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan'ın Instagram paylaşımıyla ortaya çıkmıştı. Peki, Billur Kalkavan kimdir? Billur Kalkavan kaç yaşında, nereli? Billur Kalkavan hastalığı ne? Billur Kalkavan hayatı ve biyografisi nedir?

Ihlamurlar Altında, Acayip Hikayeler ve Eyvah Babam gibi dizilerde rol alan Billur Kalkavan'ın hastalığı ve hayatı merak ediliyor. Peki, Billur Kalkavan kimdir? Billur Kalkavan kaç yaşında, nereli? Billur Kalkavan hastalığı ne? Billur Kalkavan hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

BİLLUR KALKAVAN KİMDİR?

2 Kasım 1962 yılında İstanbul'da doğan Billur Kalkavan Abdülmecid'in en büyük oğlu Zülüflü İsmail Paşa'nın torunudur. Annesi Nuyan Kalkavan, babası armatör Nazım Kalkavan'dır. Henüz 7 yaşındayken oyunculuğa adım atan Kalkavan, Ayrı Dünyalar filminde Erol Taş'ın canlandırdığı kötü adam tarafından fidye için kaçırılan bir çocuğu canlandırdı.Lise öğrenimine Kadıköy Anadolu Lisesi'nde başlasa da ilk senesinde sınıfta kalınca lise eğitimini ABD'de tamamladı. Kaliforniya Üniversitesi'nde eğitim gören Kalkavan, 1980'li yıllardan itibaren tiyatrolarda yer almaya başladı.2011 yılında HTV kanalında 00:00–01:00 arası cinsel hayat ile ilgili bir program yaptı.

2012 yılında TV8'de yayınlanan ve çekimleri Kenya'da yapılan Trophy Türk adlı yarışma programında yer aldı.

BİLLUR KALKAN'IN FİLMLERİ

1969 Ayrı Dünyalar

1978 Sultan Aslı

1993 Mavi Sürgün

1995 Gece Otostopçusu

2000 Ölüm Peşimizde

2008 Kraliçe Fabrika'da

2008 Mezuniyet

2015 Çarşı Pazar

2017 Canavar Gibi: Türk İşi Frankeştayn

BİLLUR KALKAN'IN OYNADIĞI DİZİLER

1992 Aşık Oldum

1994 Sonradan Görmeler

1996 Tatlı Kaçıklar

1996 Şahin

1997 Böyle mi Olacaktı

1998 Eyvah Babam

2000 Eyvah Kızım Büyüdü

2002 Azad

2002 Reyting Hamdi

2003 Patron Kim?

2004 Metro Palas

2005Ihlamurlar Altında

2008 Bir Avuç Huzur

2008 Servet Avcısı

2012 Acayip Hikayeler

2012 Trophy Türk

BİLLUR KALKAVAN'IN HASTALIĞI NE?

Kalkavan ile birlikte objektif karşısına geçen Alkan, "Billur Kalkavan'a acil şifalar diliyorum. Güzel yüreğin ve enerjin bu hastalığı yenecektir Billur'cuğum... Daima yanındayım." sözleriyle arkadaşına destek olmuştu.

Kalkavan, sevenlerinden gelen "Geçmiş olsun." mesajlarının ardından açıklama yaptı. Konuyla alakalı sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulunan Billur Kalkavan, " Hamdi Alkan'ım ziyaretime geldi ve izin istedi, 'Paylaşabilir miyim?' diye. Beni bu kadar sevdiğinizi bilmiyordum vallahi. Çok mutlu oldum, Allah razı olsun. Ben fotoğrafı biraz düzelttim ama kusura bakmayın." dedi.

Ayrıca bir ricada bulunan ünlü oyuncu, "Lütfen aramayın, mesaj atın. Çok yoruluyorum." ifadelerini kullandı.