Billur Kalkavan kimdir? Billur Kalkavan kaç yaşında, nereli? Billur Kalkavan hastalığı ne? Billur Kalkavan hayatı ve biyografisi!
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Ihlamurlar Altında, Acayip Hikayeler ve Eyvah Babam gibi pek çok dizi ve filmde rol alan Billur Kalkavan'ın akciğer kanserine yakalandığı öğrenilmişti. Üzücü haber oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan'ın Instagram paylaşımıyla ortaya çıkmıştı. Peki, Billur Kalkavan kimdir? Billur Kalkavan kaç yaşında, nereli? Billur Kalkavan hastalığı ne? Billur Kalkavan hayatı ve biyografisi nedir?
Ihlamurlar Altında, Acayip Hikayeler ve Eyvah Babam gibi dizilerde rol alan Billur Kalkavan'ın hastalığı ve hayatı merak ediliyor. Peki, Billur Kalkavan kimdir? Billur Kalkavan kaç yaşında, nereli? Billur Kalkavan hastalığı ne? Billur Kalkavan hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...
2 Kasım 1962 yılında İstanbul'da doğan Billur Kalkavan Abdülmecid'in en büyük oğlu Zülüflü İsmail Paşa'nın torunudur. Annesi Nuyan Kalkavan, babası armatör Nazım Kalkavan'dır. Henüz 7 yaşındayken oyunculuğa adım atan Kalkavan, Ayrı Dünyalar filminde Erol Taş'ın canlandırdığı kötü adam tarafından fidye için kaçırılan bir çocuğu canlandırdı.Lise öğrenimine Kadıköy Anadolu Lisesi'nde başlasa da ilk senesinde sınıfta kalınca lise eğitimini ABD'de tamamladı. Kaliforniya Üniversitesi'nde eğitim gören Kalkavan, 1980'li yıllardan itibaren tiyatrolarda yer almaya başladı.2011 yılında HTV kanalında 00:00–01:00 arası cinsel hayat ile ilgili bir program yaptı.
2012 yılında TV8'de yayınlanan ve çekimleri Kenya'da yapılan Trophy Türk adlı yarışma programında yer aldı.
1969 Ayrı Dünyalar
1978 Sultan Aslı
1993 Mavi Sürgün
1995 Gece Otostopçusu
2000 Ölüm Peşimizde
2008 Kraliçe Fabrika'da
2008 Mezuniyet
2015 Çarşı Pazar
2017 Canavar Gibi: Türk İşi Frankeştayn
1992 Aşık Oldum
1994 Sonradan Görmeler
1996 Tatlı Kaçıklar
1996 Şahin
1997 Böyle mi Olacaktı
1998 Eyvah Babam
2000 Eyvah Kızım Büyüdü
2002 Azad
2002 Reyting Hamdi
2003 Patron Kim?
2004 Metro Palas
2005Ihlamurlar Altında
2008 Bir Avuç Huzur
2008 Servet Avcısı
2012 Acayip Hikayeler
2012 Trophy Türk
Kalkavan ile birlikte objektif karşısına geçen Alkan, "Billur Kalkavan'a acil şifalar diliyorum. Güzel yüreğin ve enerjin bu hastalığı yenecektir Billur'cuğum... Daima yanındayım." sözleriyle arkadaşına destek olmuştu.
Kalkavan, sevenlerinden gelen "Geçmiş olsun." mesajlarının ardından açıklama yaptı. Konuyla alakalı sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulunan Billur Kalkavan, " Hamdi Alkan'ım ziyaretime geldi ve izin istedi, 'Paylaşabilir miyim?' diye. Beni bu kadar sevdiğinizi bilmiyordum vallahi. Çok mutlu oldum, Allah razı olsun. Ben fotoğrafı biraz düzelttim ama kusura bakmayın." dedi.
Ayrıca bir ricada bulunan ünlü oyuncu, "Lütfen aramayın, mesaj atın. Çok yoruluyorum." ifadelerini kullandı.