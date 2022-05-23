Billur Kalkavan kimdir? Billur Kalkavan'ın hastalığı nedir? SON HALİ Billur Kalkavan kaç yaşında, nereli? - Haberler

Billur Kalkavan kimdir, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Billur Kalkavan merak konusu oldu. İşte Billur Kalkavan hakkında merak edilen Billur Kalkavan kimdir, Billur Kalkavan hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

BİLLUR KALKAVAN KİMDİR?

Liseyi Amerika'da tamamladı ve UCLA Üniversitesinden psikoloji dersleri aldı. Sinemadaki ilk rolünde, 1969 tarihli "Ayrı Dünyalar adlı" filmde, Erol Taş'ın canlandırdığı kötü adam tarafından fidye için kaçırılan bir çocuğu canlandırdı. 1980'li yıllardan itibaren tiyatroya ağırlık verdi. 2011 senesinde ise Turkcell reklamında oynamıştır. 2011 yılında HTV kanalında 00.00-01.00 arası cinsel hayat ile ilgili bir program yaptı. Hafta içi her gün yayınlanan programa bir uzman katılmakta ve sorulara cevap alınmaktadır. 2012'de ise TV8'de Kenya'da yapılan Trophy Türk adlı yarışma programında yarışmacı olarak yer aldı. Padişah soyundan gelmektedir. Dedesi Abdülmecid'in en büyük oğlu Zülüflü İsmail Paşa'dır.

BİLLUR KALKAVAN'IN HASTALIĞI NEDİR?

59 yaşındaki oyuncu Billur Kalkavan, bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele etmekte. Özel hayatıyla ve paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Kalkavan'ın son hali ortaya çıktı.

"DAİMA YANINDAYIM"

Bir süredir gözlerden uzak bir şekilde tedavi gören başarılı oyuncu Billur Kalkavan, sessizliğini korurken usta oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan arkadaşını yalnız bırakmadı. Kalkavan'ı ziyaret ederek son halini paylaşan Alkan, "Billur Kalkavan'a acil şifalar diliyorum. Güzel yüreğin ve enerjin bu hastalığı yenecektir Billur'cuğum. Daima yanındayım" ifadelerini kullandı. Billur Kalkavan ise hastalığıyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

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