Billur Kalkavan kanser mi? Billur Kalkavan'a ne oldu? - Haberler

59 yaşındaki başarılı oyuncu Billur Kalkavan'dan üzücü haber geldi. Kalkavan'ı ziyaret eden Hamdi Alkan, "Güzel yüreğin bu hastalığı yenecektir" şeklinde fotoğraflı paylaşım yaptı. Peki, Billur Kalkavan'a ne oldu? Billur Kalkavan kanser mi?

BİLLUR KALKAVAN KANSER Mİ?

Bir süredir gözlerden uzak bir şekilde tedavi gören başarılı oyuncu Billur Kalkavan, sessizliğini korurken usta oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan arkadaşını yalnız bırakmadı. Kalkavan'ı ziyaret ederek son halini paylaşan Alkan, "Billur Kalkavan'a acil şifalar diliyorum. Güzel yüreğin ve enerjin bu hastalığı yenecektir Billur'cuğum. Daima yanındayım" ifadelerini kullandı. Billur Kalkavan ise hastalığıyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

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