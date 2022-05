Bill Gates korona mı oldu? Bill Gates koronavirüse mi yakalandı?

Bill Gates korona mı söylentisi hızla yayılmıştı. Bill Gates'in koronavirüs testinin pozitif çıktığına dair iddiaların sosyal medyada gündem olmasının ardından konu hakkında Bill Gates, resmi Twitter hesabından açıklama yaptı. Peki, Bill Gates korona mı oldu? İşte detaylar...

BILL GATES KORONA MI OLDU?

Amerikalı girişimci, yazılımcı, yazar, yatırımcı ve iş adamı Bill Gates resmi Twitter hesabından koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Hafif semptomlar geçirdiğini belirten Bill Gates tekrar sağlıklı olana kadar uzmanların tavsiyesine uyarak karantinada olacağını yazdı. Ayrıca Bill Gates aşı olduğu için kendini şanslı hissettiğin söyledi.

BILL GATES KİMDİR?

Bill Gates28 Ekim 1955, Seattle doğumlu Amerikalı girişimci, yazılımcı, yazar, yatırımcı ve iş adamıdır.

Bill Gates, Ağustos 2019 itibarıyla 110 milyar dolar net değer ile dünyanın en zengin insanıyken, daha sonra bu unvanını Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'a kaptırmıştır.

Amerikalı girişimci Gates, iki kişilik şirketini (Microsoft) başta gelen bir yazılım şirketine dönüştürdü. Gates 20. yüzyılın son döneminde en başarılı şirket patronlarından biri oldu. Seattle/Washington'da avukat bir babayla öğretmen bir annenin oğlu olarak dünyaya gelen Gates, henüz on iki yaşındayken özel bir okulda informatik (bilişim) kurslarına gitti. Okul arkadaşı Paul Allen ile birlikte boş zamanlarını çoğunlukla bilgisayar yazılımları üzerinde çalışarak geçiriyordu.

Yakınlarındaki bir şirketin büyük bilgisayarını para ödemeden kullanabilmek için, iki arkadaş kullanıcılar için yazılım hatalarını arayıp buluyorlardı. Bu şekilde bilgisayar konusunda uzmanlaşarak, 1972'de ilk şirketlerini (Traf-O-Data) kurdular. Bu şirket bir trafik sayım ve kontrol sistemi için yazılımlar üreterek hemen 20.000 dolarlık satış yaptı. Gates bundan bir yıl sonra TRW adlı silah işletmesinde staj gördü.

Kişisel bilgisayarlar 1970'li yılların ortasında henüz gelişimlerinin ilk aşamasında bulunuyorlardı. MITS şirketinin Altair adını verdikleri en önemli numunesi henüz tek biçim, kullanılabilir bir yazılıma sahip olmayıp, tamamlanmamış bir işletim sistemine sahipti. Gates ve Allen'ın, Altair için 1974'te geliştirdikleri yazılım dili BASIC sayesinde bilgisayar kullanıcıları programlarını kendileri yazabiliyorlardı. MITS şirketi genç araştırmacılardan pazarlama ruhsatını satın alarak kendilerine sistemi daha da geliştirmeleri için sipariş verdi. Gates bunun üzerine tahsilini bırakarak Allen ile birlikte Albuquerque/New Mexico'da Microsoft adlı şirketi kurdu.

Microsoft, kendini mikro bilgisayarlar için yazılım geliştirmeye adayan ilk işletmelerden birisi oldu. Aradan kısa bir süre geçtikten sonra General Electric gibi şirketler, Microsoft'un devamlı müşterileri arasında yer almaya başladı. Gates; 1977'de, aletlerini BASIC ile donatabilmek amacıyla, Apple, Tandy ve Commodore gibi PC (Personal Computer - Kişisel Bilgisayar) üreticileriyle lisans sözleşmeleri imzaladı. Ayrıca FORTRAN, COBOL ve Pascal gibi yazılım dillerini geliştirmekle, Microsoft'a bir üstünlük ve uluslararası pazar yolunun kendilerine açılmasını (1978'den sonra ilk Japonya olmak üzere) sağladı. Gates, 1979'da yalnızca 13 çalışanıyla yaklaşık 3 milyon dolarlık bir satış gerçekleştirebildi.

Kişisel bilgisayarlar (PC-Personal Computer) için yazılması gereken işletim sistemi teklifinin Gary Kildall tarafından reddedilmesinin ardından IBM Gates'e yöneldi. Gates, Seattle Computer Products (SCP) şirketinden 50.000 dolar karşılığında DOS işletim sistemini satın aldı ve SCP'de DOS yazılımcılarından biri olan Tim Paterson'ı kadrosuna dahil etti. DOS işletim sistemi IBM'in ihtiyaçları doğrultusunda değiştirilerek MS-DOS adını aldı.

MS-DOS (Microsoft Disc Operating System - Diskli İşletim Sistemi) 1980'li yıllarda dünya çapında satış rekorları kırdı (120 milyon kopya). Gates akıllıca bir öngörüyle haklarını saklı tutarak diğer donanım üreticilerine de satış yapabildi. Bunu izleyen zamanda giderek daha çok şirket IBM ile bağdaşan aygıtları piyasaya sürünce, geliştirdikleri işletim sistemi bütün bilgisayarlar için tek biçim hale geldi. Bu arada 1000 çalışanı olan şirket, 1980'li yılların ortasından sonra Avrupa'da şubeler kurdu. Şirketin başkanlığını yürüten Gates, tutarlı ekip çalışmasına ve katı bir verim ilkesine önem veriyordu. Bütün çalışanların verimleri altı ayda bir değerlendirilmekteydi.

Gates işletim sistemine paralel olarak uygulama yazılımları alanında da son derece başarılı çalışmalar ortaya koyuyordu. Multiplan Çizelge Hesap Yazılımından (1982) sonra, 1983'te ilk kez fareyi (mouse) kullanan Word adlı metin işleme sistemini başlattı. Özellikle Word Avrupa'da çok satılırken, ABD'de Lotus 1-2-3 ve WordPerfect adlı rakipleri karşısında, ancak yavaş yavaş başarıya ulaşabildi.

Microsoft'un yazılım alanındaki kesin başarısı, Apple şirketinin kendilerine verdikleri siparişle gerçekleşti. Macintosh adını verdikleri örnek oluşturacak nitelikteki bilgisayar için çeşitli uygulama sistemleri (örneğin Word ve Excel) geliştirildi. Gates şirketini 1986'da anonim şirkete çevirdi. Aradan çok geçmeden yalnız kendi payının (%45) borsa değeri 1.000.000 doların üzerindeydi.

MS-DOS işletim sisteminin grafik bir iyileştirmesi olan Windows'un geliştirilmesi çalışmalarına Gates 1985 yılında başlamıştı. Windows'u piyasaya sürdükten (1987) üç yıl sonra bir pazarlama kampanyasıyla başarılı oldular. Microsoft bu sistemi sürekli olarak daha ileri yazılım elemanlarıyla genişletiyordu. Gates özellikle Windows'u daha basit ve daha kullanışlı bir biçime sokmaya önem veriyordu. Microsoft 1993'te tartışmasız piyasanın lideriydi (yıllık ciro: 12.000.000 dolar; borsa değeri: 140.000.000 doların üstünde).

BILL GATES'İN KİŞİSEL HAYATI

3 Mayıs 2021'de Bill Gates, Twitter üzerinden Melinda Gates ile evliliklerini sona erdirdiklerini açıkladı.

Gates'e, hayatının en kötü günü sorulduğunda 'Annemin öldüğü gün' diyerek cevap vermiştir.

Bill Gates, Dünya'nın en zengin insanlarından biri olarak görünür. Evinin büyüklüğü 6100 m²'dir. Gates'in evinde bir sualtı müzik sistemi ile 18 metrelik yüzme havuzu, 230 metrekarelik bir spor salonu ve 93 metrekarelik yemek odası bulunmaktadır. Evinde ünlü ressam Da Vinci'nin el yazma kitaplarını bulundurmaktadır. Saniyede 230 dolar kazanmaktadır. Erken dönem Bill Gates, 28 Ekim 1955'te Seattle, Washington'da doğdu. William H. Gates Sr. (1925–2020) ve Mary Maxwell Gates'in (1929–1994) oğludur. Onun ataları İngilizce, Almanca ve İrlandaca/İskoç-İrlanda içerir. Babası önde gelen bir avukattı ve annesi First Interstate BancSystem ve United Way of America'nın yönetim kurulunda görev yaptı. Gates'in anne tarafından büyükbabası, bir ulusal banka başkanı olan J. W. Maxwell'di. Gates'in ablası Kristi (Kristianne) ve küçük kız kardeşi Libby vardır. Ailesinde adının dördüncüsüdür, ancak babası "II" ekine sahip olduğu için William Gates III veya "Trey" (yani üç) olarak bilinir. Aile, Seattle'ın Sand Point bölgesinde, Gates yedi yaşındayken nadir görülen bir kasırga tarafından hasar gören bir evde yaşıyordu.

Gates, hayatının başlarında, ebeveynlerinin bir hukuk kariyerine devam etmesini istediğini gözlemledi. O gençken, ailesi düzenli olarak bir Protestan Reform mezhebi olan Cemaat Hristiyan Kiliselerinin bir kilisesine katıldı. Gates yaşına göre küçüktü ve çocukken zorbalığa uğradı. Aile rekabeti teşvik etti; bir ziyaretçi, "kalp ya da turşu topu ya da iskeleye yüzmek önemli değildi; kazanmanın her zaman bir ödülü vardı ve her zaman kaybetmenin bir cezası vardı" dedi.

Haberler.com - Gündem