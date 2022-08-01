Bilkent Üniversitesi ücretleri merak ediliyor. Özel üniversite tercihlerinde üniversite adayları için önemli kriterlerden birisi de adayın tercih yapacağı bölümün ücretleridir. Bir vakıf üniversitesi olan Bilkent Üniversitesi ücretleri en çok merak edilenler arasında yer alıyor. İşte, Bilkent Üniversitesi ücretleri...

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ ÜCRETLERİ

Bilkent Üniversitesi tarafından açıklanan ücretler şu şekildedir:

2022-2023 Güz yarıyılı eğitim ücreti 2022 girişli öğrenciler için 59.000 TL'dir (%8 KDV dahil).

Eğitim ücreti tüm bölüm ve programlar için (İngilizce Hazırlık Programı dâhil) aynıdır.

Üniversiteye yeni kayıt yaptıracak öğrenciler Güz yarıyılı eğitim ücretini kesin kayıt sırasında öder. Sonraki yarıyıllarda, yarıyıl eğitim ücreti ders kayıtlarından önce ödenir. Eğitim ücretleri yarıyıl bazında belirlenir ve tahsil edilir. Güz yarıyılı eğitim ücreti Haziran ayında, Bahar yarıyılı eğitim ücreti ise Aralık ayında açıklanır.

Bahar yarıyılı eğitim ücretini erken olarak Güz yarıyılı başında ödemeyi tercih edenlere, Bahar yarıyılı için de Güz yarıyılı eğitim ücreti uygulanır. 2022-2023 Güz ve Bahar yarıyılları ücretini kesin kayıt sırasında birlikte ödeyecek öğrenciler için bu iki yarıyılın toplam ücreti 118.000 TL'dir (%8 KDV dahil).

Yarıyıl eğitim ücretleri, anlaşmalı bankaların (Garanti Bankası, Türkiye İş Bankası, Yapı ve Kredi Bankası) onay vermesi koşuluyla, dört eşit taksit olarak da ödenebilir; ayrıca %6,5 işlem ücreti alınır. Eğitim ücretleri tek çekim olarak kredi kartıyla da ödenebilir; ayrıca %4,5 işlem ücreti alınır. Kredi kartına taksit yapılmamaktadır.

Bilkent Üniversitesi'nde eğitimine devam eden kayıtlı öğrenciler için yarıyıl eğitim ücretine yapılan artışlar enflasyon oranıyla sınırlı tutulur.

Yaz döneminde ders almak tercihe bağlıdır. Yaz döneminde ders almayı tercih eden öğrenciler kayıt yaptırdıkları derslerin kredilerine göre ayrı ücret öder.

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ BURS İMKANLARI

Bilkent Üniversitesi tarafından burs imkanları ile ilgili verilen bilgiler şu şekildedir:

Bilkent Üniversitesi'nde okuyan 12.000 öğrencinin %66'sı bursludur. Lisans programlarına kayıtlı öğrenciler için Tam Burs'a eş değer bursluluk oranı %43'tür.

Tam Burs'tan yararlanmak için, üniversiteye girişte "Burslu" kontenjanlardan; %50 Burs'tan yararlanmak içinse, "%50 İndirimli" kontenjanlardan yerleştirilmiş olmak gereklidir. Tam Burslu olarak yerleştirilen öğrencilerden aşağıda belirtilen başarı koşullarını sağlayanların bursu doğrudan Kapsamlı Burs'a yükseltilir.

Arkeoloji bölümüne %50 burslu (indirimli) olarak yerleştirilen öğrencilerden, 0,12 OBP katsayılı başarı sıralaması, yerleştirilmiş olduğu EA puan türünde 100.000 veya daha iyi olanların bursu üniversiteye kayıt sırasında doğrudan Tam bursa yükseltilir.

Kapsamlı, Tam ve %50 burslar (indirimler), öğrencilerin her yarıyılda normal ders yüklerini almaları ve derslerine düzenli devam etmeleri koşuluyla, azami burs süresi boyunca kesintisiz devam eder, düşük not ortalaması veya ders tekrarı gibi konulardan etkilenmez. Normal ders yükünün altında ders alan veya kayıtlı oldukları bir ya da daha çok sayıda derse devam etmeyen öğrencilerin bursları (indirimleri) askıya alınır.

Tam ve %50 burslardan (indirimlerden) yararlanma süresi İngilizce Hazırlık Programı'nda azami 2 yıl, hazırlık sonrası Lisans programında azami 6 yıldır. Lisans eğitimi 6 yılın ötesine uzayan öğrenciler Tam ve %50 burslardan (indirimlerden) yararlanamaz. Kapsamlı burstan yararlanmanın azami süresi İngilizce Hazırlık Programı'nda 2 yıl, hazırlık sonrası Lisans programında 5 yıldır. Lisans eğitimi 5 yılın ötesine uzayan Kapsamlı burslu öğrencilerin bursu altıncı yıl başında Tam bursa dönüşür.

Daha önce bir üniversiteden lisans derecesi alarak mezun olmuş öğrenciler, Kapsamlı, Tam veya %50 burslardan veya indirimlerden yararlanamaz.

Geçmiş yıllarda Bilkent Üniversitesi'nde bir lisans programına yerleştirilmiş olup 2022 yılında yeniden bu üniversiteye yerleştirilenler, Kapsamlı, Tam veya %50 burslardan veya indirimlerden yararlanamaz.

Eğitim ücreti bursları ve indirimleri yaz dönemi ders ücretleri için de geçerlidir.

Bilkent Üniversitesi'nin sağladığı bütün burslar ve indirimler karşılıksızdır.

Başka bir kurumdan burs alıyor olmak, Bilkent Üniversitesi burslarından yararlanmaya engel değildir.

Tam Burs

("Burslu" kontenjandan yerleşen öğrenciler)

ÖSYM'nin Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda "Burslu" olarak belirtilen programlardan birini tercih ederek ÖSYM tarafından söz konusu programa yerleştirilen öğrenciler Tam Burs'a hak kazanır. Tam Burslu öğrenciler, bursları devam ettiği sürece eğitim ücreti ödemez. Daha önce bir üniversiteden lisans derecesi alarak mezun olmuş öğrenciler, Tam burstan yararlanamaz.

Kapsamlı Burs

Bilkent Üniversitesi'ne Tam Burslu olarak yerleştirilen öğrencilerden, 0,12 OBP katsayılı başarı sıralaması, yerleştirilmiş olduğu SAY, EA, veya SÖZ puan türünde 10.000 veya daha iyi olanlar ile DİL puan türünde 250 veya daha iyi olanların bursu üniversiteye kayıt sırasında doğrudan Kapsamlı bursa yükseltilir.

Kapsamlı bursun içeriğinde Tam bursa ek olarak 2.350 TL tutarında aylık katkı bursu (yılda 8 ay boyunca) ve Bilkent Üniversitesi yurtlarında ücretsiz konaklama olanağı vardır. Yurtta kalmayı tercih etmeyen Kapsamlı burslu öğrencilerin aylık katkı bursu 3.050 TL'ye yükseltilir.

Yeni kayıt yaptıran Kapsamlı burslu öğrencilere iki kişilik standart yurt odaları verilir. Yurtlardaki uygunluk durumuna göre, başarılı durumdaki yüksek sınıf öğrencilerine tek kişilik standart odalara geçme olanağı tanınır. Ayrıca, mezuniyete yaklaşmış ve diğer bazı koşulları sağlayan üstün başarılı öğrencilere iki kişilik banyolu odalar tahsis edilir.

Daha önce bir üniversiteden lisans derecesi alarak mezun olmuş öğrenciler, Kapsamlı burstan yararlanamaz.

Kapsamlı burstan yararlanmanın azami süresi İngilizce Hazırlık Programı'nda 2 yıl, hazırlık sonrası Lisans programında 5 yıldır. Lisans eğitimi 5 yılın ötesine uzayan Kapsamlı burslu öğrencilerin bursu altıncı yıl başında Tam bursa dönüşür.

%50 Burs

("%50 İndirimli" kontenjandan yerleşen öğrenciler)

ÖSYM'nin Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda "%50 İndirimli" olarak belirtilen programlardan birini tercih ederek ÖSYM tarafından söz konusu programa yerleştirilen öğrenciler bu bursa hak kazanır. %50 Burslu öğrencilerden bursları devam ettiği sürece eğitim ücretinin yarısı alınır. %50 Burs sahibi öğrenciler, hak kazandıkları takdirde Üstün Başarı Bursu da alabilir. Daha önce bir üniversiteden lisans derecesi alarak mezun olmuş öğrenciler, %50 burstan yararlanamaz.

Yetenek Bursu

Yetenek sınavı ile öğrenci alan Güzel Sanatlar, Müzik ve Tiyatro bölümlerinin bu sınavlarda üstün başarı gösteren öğrencilerine Yetenek bursu verilir. Yetenek bursu, yıllık eğitim ücretinin tamamını ya da bir bölümünü karşılar. Yetenek burslarının sürekliliği öğrencinin akademik başarısına bağlıdır.

Üstün Başarı Bursu

Her ders yılı sonunda, eğitim programında belirtilen asgari ders yükünü almış, yıllık not ortalaması 4,00 üzerinden 3,30 veya daha yüksek olan, kendi programındaki ücretli öğrenciler arasında ilk yüzde beşe girmiş ücretli öğrenciler ve kendi programındaki %50 Burslu öğrenciler arasında ilk yüzde üçe girmeyi başaran %50 Burslu öğrenciler, bir sonraki ders yılı için Üstün Başarı Bursu almaya hak kazanır. Üstün Başarı Bursu, öğrencinin kendi grubunda hangi yüzde birlik dilim içinde bulunduğuna bağlı olarak, eğitim ücretinin tamamını veya bir bölümünü karşılar. Bu burs, İngilizce Hazırlık Programı'ndaki öğrenciler için geçerli değildir.

Bilkent Üniversitesi'nin 2022-2023 Güz yarıyılı eğitim ücreti 2022 girişli öğrenciler için 59.000 TL'dir (%8 KDV dahil). Eğitim ücreti tüm bölüm ve programlar için (İngilizce Hazırlık Programı dâhil) aynıdır.