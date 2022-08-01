Bilkent Üniversitesi taban puanları 2022 yılında da her sene olduğu gibi değişmekte. Bilkent Üniversitesi'nde lisans/önlisans eğitimlerini almak isteyen üniversite adayları tercih listelerini hazırlamadan önce Bilkent Üniversitesi taban puanları 2022'de kaç merak ediyor. İşte, Bilkent Üniversitesi taban puanları....

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2022

Bilkent Üniversitesi taban puanları, bölümlerin kontenjanları, yerleşme ve kayıt istatistiklerinin yanı sıra yerleşenler hakkında bilgiler YÖK'ün sitesinde yer almaktadır.

Bilkent Üniversitesi bölümleri taban puanları için tıklayınız.

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