Bilkent Üniversitesi Taban Puanları 2022
Bilkent Üniversitesi'nde lisans/önlisans eğitimlerini almak isteyen üniversite adayları tercih listelerini hazırlamadan önce Bilkent Üniversitesi taban puanları 2022'de kaç merak ediyor.
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Bilkent Üniversitesi taban puanları 2022 yılında da her sene olduğu gibi değişmekte. Bilkent Üniversitesi'nde lisans/önlisans eğitimlerini almak isteyen üniversite adayları tercih listelerini hazırlamadan önce Bilkent Üniversitesi taban puanları 2022'de kaç merak ediyor. İşte, Bilkent Üniversitesi taban puanları....
BİLKENT ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2022
Bilkent Üniversitesi taban puanları, bölümlerin kontenjanları, yerleşme ve kayıt istatistiklerinin yanı sıra yerleşenler hakkında bilgiler YÖK'ün sitesinde yer almaktadır.
Bilkent Üniversitesi bölümleri taban puanları için tıklayınız.
BİLKENT ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ
- Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) (İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi)
- Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) (İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi)
- Arkeoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) (İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi)
- Arkeoloji (İngilizce) (Burslu) (İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi)
- Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)
- Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)
- Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (Mühendislik Fakültesi)
- Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (İngilizce) (%50 İndirimli) (Uygulamalı Bilimler Fakültesi)
- Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (İngilizce) (Burslu) (Uygulamalı Bilimler Fakültesi)
- Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (İngilizce) (Ücretli) (Uygulamalı Bilimler Fakültesi)
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (Mühendislik Fakültesi)
- Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)
- Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)
- Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (Mühendislik Fakültesi)
- Felsefe (İngilizce) (Burslu) (İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi)
- Fizik (İngilizce) (%50 İndirimli) (Fen Fakültesi)
- Fizik (İngilizce) (Burslu) (Fen Fakültesi)
- Fizik (İngilizce) (Ücretli) (Fen Fakültesi)
- Grafik Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) (Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)
- Grafik Tasarımı (İngilizce) (Burslu) (Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)
- Grafik Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) (Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)
- Hukuk (%50 İndirimli) (Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli))
- Hukuk (Burslu) (Hukuk Fakültesi (Burslu))
- Hukuk (Ücretli) (Hukuk Fakültesi (Ücretli))
- İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) (Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)
- İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) (Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)
- İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) (Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)
- İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- İktisat (İngilizce) (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- İktisat (İngilizce) (Ücretli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- İletişim ve Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) (Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)
- İletişim ve Tasarımı (İngilizce) (Burslu) (Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)
- İletişim ve Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) (Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)
- İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) (İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi)
- İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) (İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi)
- İngilizce, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) (İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi)
- İngilizce, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) (İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi)
- İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) (İşletme Fakültesi)
- İşletme (İngilizce) (Burslu) (İşletme Fakültesi)
- İşletme (İngilizce) (Ücretli) (İşletme Fakültesi)
- Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı (İngilizce) (%50 İndirimli) (Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)
- Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı (İngilizce) (Burslu) (Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)
- Kimya (İngilizce) (%50 İndirimli) (Fen Fakültesi)
- Kimya (İngilizce) (Burslu) (Fen Fakültesi)
- Kimya (İngilizce) (Ücretli) (Fen Fakültesi)
- Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)
- Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)
- Makine Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (Mühendislik Fakültesi)
- Matematik (İngilizce) (%50 İndirimli) (Fen Fakültesi)
- Matematik (İngilizce) (Burslu) (Fen Fakültesi)
- Matematik (İngilizce) (Ücretli) (Fen Fakültesi)
- Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) (Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)
- Mimarlık (İngilizce) (Burslu) (Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)
- Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) (Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)
- Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) (Fen Fakültesi)
- Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) (Fen Fakültesi)
- Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Ücretli) (Fen Fakültesi)
- Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu)(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Ücretli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Uygulamalı Bilimler Fakültesi)
- Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (Burslu) (Uygulamalı Bilimler Fakültesi)
- Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)