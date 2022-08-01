Bilkent Üniversitesi özel mi, devlet üniversitesi mi?
Bilkent Üniversitesi'ni tercih listesine yazmayı düşünen üniversite adayları üniversite hakkında Bilkent Üniversitesi özel mi, devlet üniversitesi mi bilgi sahibi olmak istiyor.
Devlet üniversitelerinde örgün eğitim programlarından ücret alınmazken, özel üniversitelerde tam burslu değilse öğrencilerden yıllık ücret alınmaktadır. Bilkent Üniversitesi'ni tercih listesine yazmayı düşünen üniversite adayları üniversite hakkında Bilkent Üniversitesi özel mi, devlet üniversitesi mi bilgi sahibi olmak istiyor. İşte, üniversite hakkında bilgiler...
BİLKENT ÜNİVERSİTESİ ÖZEL Mİ?
Bilkent Üniversitesi ya da resmî adıyla İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, Türkiye'nin başkenti Ankara'da yer alan vakıf üniversitesidir. İhsan Doğramacı tarafından, İhsan Doğramacı Eğitim Vakfı, İhsan Doğramacı Sağlık Vakfı ve İhsan Doğramacı Bilim ve Araştırma Vakfı kararlarıyla 20 Ekim 1984'te, Türkiye'nin ilk vakıf üniversitesi olarak kurulmuştur. Bilkent Üniversitesi, kuruluş amacını "eğitim kalitesi, bilimsel araştırma ve yayınları ile kültür ve sanat faaliyetleri açısından dünyanın önde gelen üniversiteleri arasında yer almak" olarak açıklamıştır. Bu amaç doğrultusunda üniversiteye "Bilim Kenti"nin kısaltılmışı olan Bilkent adı verilmiştir.
Üniversitenin kampüsü, Hacettepe Üniversitesi'nin Beytepe kampüsü ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin Ankara yerleşkesinin arasında bulunmaktadır. Ankara-Eskişehir yolunun 12. kilometresinde bulunan üniversite kampüsünde Merkez, Doğu ve Orta olmak üzere 3 kampüs bulunmaktadır. Kampüs 5.000 dönümlük arazi üzerinde bulunmaktadır.
Üniversite, THES - QS Dünya Üniversiteler Sıralaması araştırmasının 2016 yılı verilerine göre dünyanın en iyi 411 üniversitesi arasında gösterilmiştir. Times Higher Education dünya üniversiteleri 2017 sıralamasında ise dünyanın en iyi 400 üniversitesi arasında gösterilmektedir. Bu sıralamalara göre Türkiye'de 3, Asya genelinde ise 46'ıncı konumdadır.
BİLKENT ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ
- Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) (İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi)
- Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) (İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi)
- Arkeoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) (İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi)
- Arkeoloji (İngilizce) (Burslu) (İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi)
- Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)
- Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)
- Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (Mühendislik Fakültesi)
- Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (İngilizce) (%50 İndirimli) (Uygulamalı Bilimler Fakültesi)
- Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (İngilizce) (Burslu) (Uygulamalı Bilimler Fakültesi)
- Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (İngilizce) (Ücretli) (Uygulamalı Bilimler Fakültesi)
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (Mühendislik Fakültesi)
- Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)
- Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)
- Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (Mühendislik Fakültesi)
- Felsefe (İngilizce) (Burslu) (İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi)
- Fizik (İngilizce) (%50 İndirimli) (Fen Fakültesi)
- Fizik (İngilizce) (Burslu) (Fen Fakültesi)
- Fizik (İngilizce) (Ücretli) (Fen Fakültesi)
- Grafik Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) (Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)
- Grafik Tasarımı (İngilizce) (Burslu) (Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)
- Grafik Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) (Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)
- Hukuk (%50 İndirimli) (Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli))
- Hukuk (Burslu) (Hukuk Fakültesi (Burslu))
- Hukuk (Ücretli) (Hukuk Fakültesi (Ücretli))
- İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) (Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)
- İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) (Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)
- İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) (Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)
- İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- İktisat (İngilizce) (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- İktisat (İngilizce) (Ücretli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- İletişim ve Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) (Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)
- İletişim ve Tasarımı (İngilizce) (Burslu) (Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)
- İletişim ve Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) (Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)
- İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) (İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi)
- İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) (İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi)
- İngilizce, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) (İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi)
- İngilizce, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) (İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi)
- İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) (İşletme Fakültesi)
- İşletme (İngilizce) (Burslu) (İşletme Fakültesi)
- İşletme (İngilizce) (Ücretli) (İşletme Fakültesi)
- Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı (İngilizce) (%50 İndirimli) (Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)
- Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı (İngilizce) (Burslu) (Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)
- Kimya (İngilizce) (%50 İndirimli) (Fen Fakültesi)
- Kimya (İngilizce) (Burslu) (Fen Fakültesi)
- Kimya (İngilizce) (Ücretli) (Fen Fakültesi)
- Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)
- Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)
- Makine Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (Mühendislik Fakültesi)
- Matematik (İngilizce) (%50 İndirimli) (Fen Fakültesi)
- Matematik (İngilizce) (Burslu) (Fen Fakültesi)
- Matematik (İngilizce) (Ücretli) (Fen Fakültesi)
- Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) (Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)
- Mimarlık (İngilizce) (Burslu) (Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)
- Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) (Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)
- Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) (Fen Fakültesi)
- Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) (Fen Fakültesi)
- Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Ücretli) (Fen Fakültesi)
- Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu)(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Ücretli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Uygulamalı Bilimler Fakültesi)
- Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (Burslu) (Uygulamalı Bilimler Fakültesi)
- Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)