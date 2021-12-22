Bilim Kurulu toplantısı bugün gerçekleşecek mi? sorusu gündeme geldi. Vatandaşlar tarafından merak edilen aşılama sürecine dair gelişmeler ne zaman aktarılacak. Bilim Kurulu toplantısında 3'üncü doz BioNTech aşılama süreci ve vaka sayılarındaki son durum değerlendirilmesi beklenmektedir. Coronavirus vaka sayısının yeniden 20 binlere gelmesi sebebiyle yeni kısıtlama kararları alınacak mı alınmayacak mı insanlar tarafından merak ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın önderliğinde gerçekleşecek olan Bilim Kurulu Toplantısı'nın tarihi… Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? 22 Aralık 2021 Bilim Kurulu toplantısı mı var? Detaylar haberimizdedir…

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının tarihi hakkında henüz bir açıklama bulunmamaktadır. Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? 22 Aralık 2021 Bilim Kurulu toplantısı mı var? Bakan Koca ne zaman açıklama yapacak? Bununla beraber, geçen hafta SMA Bilim Kurulu Toplantısı yapılmıştır. Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı tarihi belli olmamakla birlikte, bu kritik toplantının tarihi ve saati açıklanınca tekrardan bilgilendirme yapılacaktır.

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