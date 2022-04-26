Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, daha önce 20 Nisan'dan 27 Nisan'a ertelenen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının tarihinin değiştiğini duyurdu. Bakan Koca, yaptığı açıklamada "Hayırlı kararları çarşambaya bırakmayalım, salı günü toplanalım. Bilim Kurulu beklenen toplantısını yarın yapıyor" ifadelerini kullandı. Peki, Bilim Kurulu ne zaman, saat kaçta? Bilim Kurulu toplantısı bugün mü?

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bakan Koca dün, "Hayırlı kararları çarşambaya bırakmayalım, salı günü toplanalım. Bilim Kurulu beklenen toplantısını yarın yapıyor" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, daha önce 20 Nisan'dan 27 Nisan'a ertelenen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının 26 Nisan'a alındığı duyurdu.

Toplantı bugün saat 12.00'de gerçekleşecek.

DAHA ÖNCE 27 NİSAN'A ERTELENMİŞTİ

Sağlık Bakanı Koca, 20 Nisan'da yapılması planlanan toplantının 27 Nisan'a ertelendiğini şu sözlerle duyurmuştu: "Koronavirüs Bilim Kurulu son toplantısını 2 Mart'ta yapmıştı. Salgınla mücadele tarihine geçecek o toplantıda alınan kararların isabetini hep birlikte gördük. Bilim Kurulumuz, daha da tarihi bir toplantıyı bugün yapacaktı. Bu toplantının günü, 27 Nisan Çarşamba olarak değişti."

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