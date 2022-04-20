Bilim Kurulu ertelendi mi? Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, saat kaçta?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "En önemli toplantılarımızdan biri olacak" dediği ve maske kısıtlamasının kaldırılmasının ele alınacağı Bilim Kurulu toplantısı hakkında değişiklik yaşandı. Peki,Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Bilim Kurulu ertelendi mi?

BİLİM KURULU ERTELENDİ Mİ?

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi: "Koronavirüs Bilim Kurulu son toplantısını 2 Mart'ta yapmıştı. Salgınla mücadele tarihine geçecek o toplantıda alınan kararların isabetini hep birlikte gördük. Bilim Kurulumuz, daha da tarihi bir toplantıyı bugün yapacaktı. Bu toplantının günü, 27 Nisan Çarşamba olarak değişti."

Haberler.com - Gündem