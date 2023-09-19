Bilgisayar Mühendisi Boncuk Tutkusunu İşe Dönüştürdü

Afyonkarahisar'da bilgisayar mühendisi olan Gülşen Demiratan, boncuk ve takı tasarımı yaparak ev kadınlarına iş imkanı sağlıyor ve ürünlerini yurt dışına ihraç ediyor.

Afyonkarahisar'da bilgisayar mühendisi olmasına rağmen küçük yaşta ilgi duyduğu boncuk tutkusunun peşinden giden 26 yaşındaki Gülşen Demiratan, tasarlayıp ev kadınlarına ürettirdiği takıları yurt dışına da satıyor.

Demiratan, okul yıllarında ailesinden aldığı harçlıklarla temin ettiği boncuk ve takı malzemeleriyle kendine özgü tasarımlar yaparak çevresine satmaya başladı.

Takı tasarımı tutkusunu işe dönüştüren Demiratan, önce e-ticaret üzerinden satış yaptı, 18 yaşından sonra da Taşhan Alem-i Çarşı'da 9 metrekarelik ilk dükkanını açtı.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde öğrenim gören Demiratan, diğer taraftan da aksesuar, boncuk malzemeleri ve takı tasarım işletmesi üzerine ticaretle uğraştı.

Mezun olduktan sonra bir süre özel bir firmada mühendislik yapan Demiratan, iç mimar eşi Ahmet Demiratan'ın da desteğiyle yaklaşık iki yıl önce Dumlupınar Mahallesi'nde ikinci aksesuar ve takı tasarım dükkanını açtı.

"Hollanda, Almanya ve Bangladeş'e çok ürün gönderiyoruz"

Demiratan, AA muhabirine, hayallerini "boncuk" sayesinde adım adım gerçekleştirdiğini söyledi.

Boncuğun kendisinin ekmek kapısı olduğunu dile getiren Demiratan, "Buradaki ürünlerin hepsi el emeği. Biz ev hanımlarına iş veriyoruz. İl merkezi ve ilçelerden 600 kadına, malzemeler ve örnek tasarım numuneleri veriyoruz. Yaptığı işleri de tekrar bize verip, ücret alıyorlar hatta kadınlarımızın yaptığı el emeği kolye, bileklik ve takı ürünlerini yurt dışına ihraç ediyoruz. Hollanda, Almanya ve Bangladeş'e çok ürün gönderiyoruz." dedi.

Demiratan, sipariş üzerine ürünleri Almanya ve Hollanda'ya kargoyla, Bangladeş'e ise İstanbul'daki bir firma aracılığıyla gönderdiğini söyledi.

İşlerini ev hanımı kadınlarla daha da büyütmek isteyen Demiratan, şöyle devam etti:

"Bilgisayar mühendisi olmam dolayısıyla 3D yazıcılarla kişiye özel tasarımlar yapıyorum. Teknolojiyi tasarım boyutunda kullanmaya devam edeceğiz. Yaşım küçük olsa da bugüne kadar bütün hedeflerime ulaştım. Hayallerim tabii ki bu kadar değil. Takı tasarım üzerine kurs verilebilen bir mekan açmayı planlıyorum. Orada kadınlara farklı etkinlikler de yapmayı düşünüyoruz."

"Bu iş hem zevkli hem de stres attırıyor"

Gülşen Demiratan'ın yanında çalışan Ceylin Batki ise takı tasarım ile boncuk merakının olduğunu dile getirdi.

Evde ve iş yerinde takı üzerine çok şeyler öğrendiğine değinen Batki, "Bu iş hem zevkli hem de stres attırıyor. Evde genellikle bileklik ve kolye yapıyorum. Bu ürünler yurt dışına gittiği için mutlu oluyorum ayrıca benim yönlendirdiğim hanımlar da oluyor. Onlar da para kazanıp, aile bütçelerine katkı sağlıyor." diye konuştu.

Ahmet Demiratan da her zaman hayallerini gerçekleştiren eşi Gülşen'in en büyük destekçisi olduğunu ifade etti.