Gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren Bilgiçler Yapı, Bayrampaşa'da 95 bin metrekare kapalı alanda, ofis ve ticari ünitelerden oluşan yeni projeye başlayacak. 3,1 milyar TL'lik yatırım bedeli bulunan projede, kısa süre içerisinde ön talep sürecinin başlaması bekleniyor. Şirket, enerji verimliliği alanında da çalışmalar yaptıklarını belirterek, yeşil bina kavramını önemsediklerini ve dijital teknolojiyi kullanarak akıllı binalara imza attıklarını ifade etti.

Bilgiçler Yapı, Bayrampaşa'da 3,1 milyar TL'lik yatırımla yeni ticari proje hayata geçirecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 16 yıldır gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren ve bugüne kadar 7,2 milyar TL'lik yatırımla 5 projeye imza atan Bilgiçler Yapı, Bayrampaşa'da 95 bin metrekare kapalı alanda, ofis ve ticari ünitelerden oluşan yeni projeye başlayacak.

İş geliştirme süreçlerinin tamamlandığı 3,1 milyar TL'lik yatırım bedeli bulunan projede, kısa süre içerisinde ön talep sürecinin başlaması bekleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bilgiçler Yapı Yönetim Kurulu Üyesi Ali Emre Bilgiç, Bayrampaşa'daki projeyi, bugüne kadar ticari gayrimenkul üretiminde edindikleri bilgi ve tecrübelerin ustalık eseri olarak gördüklerini belirtti.

Lokasyon olarak İstanbul'un ticaretinin kalbinde bulunan proje için şu anda yoğun bir satış öncesi taleple karşılaştıklarını aktaran Bilgiç, gelecek aylarda ön taleple birlikte satışa başlayacaklarını bildirdi.

"Yeni nesil ticari üniteler oluşturuyoruz"

Ali Emre Bilgiç, Aktim1, Aktim2 ve Aktim3 projeleriyle bugüne kadar 141 bin metrekarelik ticari üniteye imza attıklarını belirterek, Bayrampaşa projesiyle de ticari gayrimenkul alanında isimlerinden yeniden söz ettireceklerini kaydetti.

Ticari gayrimenkul alanında ciddi bir ihtiyaç bulunduğunu aktaran Bilgiç, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İstanbul'da konutlarda olduğu kadar, ticari yapılarda da yenilenme ihtiyacı bulunuyor. Eyüp, Topkapı, Bayrampaşa gibi bölgelerde miladını doldurmuş binlerce ticarethane var. Bu insanlar yeni nesil iş yerlerine geçme ihtiyacı duyuyor. Eski yapılar ve ticaret ihtiyaçlarını karşılamayan projeler maalesef şu anda değişen ticari koşulların ihtiyaçlarına cevap vermiyor. Şehir merkezine, otoyollara ve havaalanına yakınlığıyla lojistik olarak kritik konumda olan projeler üretiyoruz. Projelerimizi ticari ihtiyaçları göz önünde bulundurarak tasarlıyoruz."

Bilgiç, enerji verimliliği alanında da çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Yeşil bina kavramını çok önemsiyoruz. Kendi enerjisini üreten, doğayla uyumlu yapılar inşa edeceğiz. Yeni projelerimizde enerji verimliliğini ön planda tutuyoruz ve tutmaya devam edeceğiz. Ayrıca, yeni nesil projeler üretme hedefimizde, dijital teknolojiyi de kullanarak akıllı binalara da imza atıyoruz." ifadelerini kullandı.

"3,5 milyar TL'lik yeni proje yatırımı yolda"

Bilgiçler Yapı Yönetim Kurulu Üyesi Bilgiç, Göl İstanbul ve Minas Park projeleriyle 97 villa ve 72 konut projesinin teslim süreçlerini tamamladıklarını aktararak, şu bilgileri verdi:

"Konut projesi geliştirmek için de arazi arayışlarımız sürüyor. Az katlı ve yatay mimariyi ön planda tutan tasarımları hayata geçiren Bilgiçler Yapı, 2025 yılına kadar konut sektöründe de yatırımlarına devam edecek. Bugüne kadar tüm yatırımlarımızı öz sermayemizle yaptık. Son 7 yılda 75 bin metrekare konut, 141 bin metrekare ticari ünite hayata geçirdik. Yeni projeler için planlama süreçlerimiz devam ediyor. Bayrampaşa projemiz hariç 3,5 milyar TL'lik yeni yatırımımız için hazırlıklara devam ediyoruz."