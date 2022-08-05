Devlet üniversitelerinde örgün eğitim programlarından ücret alınmazken, özel üniversitelerde tam burslu değilse öğrencilerden yıllık ücret alınmaktadır. Bilgi Üniversitesi'ni tercih listesine yazmayı düşünen üniversite adayları üniversite hakkında Bilgi Üniversitesi özel mi, devlet üniversitesi mi bilgi sahibi olmak istiyor. İşte, üniversite hakkında bilgiler...

BİLGİ ÜNİVERSİTESİ ÖZEL Mİ?

İstanbul Bilgi Üniversitesi, 7 Haziran 1996 tarihinde İstanbul, Türkiye'de kurulmuş bir vakıf üniversitesidir. Ana yerleşkesi olan Santralistanbul'a ek olarak Kuştepe ve Dolapdere'de de yerleşkeleri bulunmaktadır. 8 fakülte, 3 enstitü ve ve 3 meslek yüksekokulunda 150'den fazla programla eğitim öğretim faaliyetleri sürdürülmektedir.

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ

Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Beslenme ve Diyetetik (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Çocuk Gelişimi (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) (İletişim Fakültesi)

Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (Burslu) (İletişim Fakültesi)

Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) (İşletme Fakültesi)

Ekonomi (İngilizce) (Burslu) (İşletme Fakültesi)

Ekonomi ve Finans (İngilizce) (%50 İndirimli) (İşletme Fakültesi)

Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Burslu) (İşletme Fakültesi)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mimarlık Fakültesi)

Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (Burslu)(Mimarlık Fakültesi)

Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli) (Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu)

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) (Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu)

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Ücretli) (Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu)

Genetik ve Biyomühendislik (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Genetik ve Biyomühendislik (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) (İletişim Fakültesi)

Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (Burslu) (İletişim Fakültesi)

Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (%50 İndirimli) (İletişim Fakültesi)

Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (Burslu) (İletişim Fakültesi)

Havacılık Yönetimi (%50 İndirimli) (Sivil Havacılık Yüksekokulu)

Havacılık Yönetimi (Burslu) (Sivil Havacılık Yüksekokulu)

Hemşirelik (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Hemşirelik (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Hukuk (%50 İndirimli) (Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli))

Hukuk (Burslu) (Hukuk Fakültesi (Burslu))

İç Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mimarlık Fakültesi)

İç Mimarlık (İngilizce) (Burslu) (Mimarlık Fakültesi)

İletişim Tasarımı ve Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) (İletişim Fakültesi)

İletişim Tasarımı ve Yönetimi (İngilizce) (Burslu) (İletişim Fakültesi)

İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) (Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi)

İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) (Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi)

İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) (İşletme Fakültesi)

İşletme (İngilizce) (Burslu) (İşletme Fakültesi)

Karşılaştırmalı Edebiyat (İngilizce) (%50 İndirimli) (Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi)

Karşılaştırmalı Edebiyat (İngilizce) (Burslu) (Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi)

Lojistik Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) (Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)

Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Burslu) (Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)

Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Matematik (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Matematik (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)- (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mimarlık Fakültesi)

Mimarlık (İngilizce) (Burslu) (Mimarlık Fakültesi)

Pazarlama (İngilizce) (%50 İndirimli) (İşletme Fakültesi)

Pazarlama (İngilizce) (Burslu) (İşletme Fakültesi)

Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) (Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi)

Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi)

Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) (Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi)

Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) (İletişim Fakültesi)

Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) (İletişim Fakültesi)

Reklamcılık (İngilizce) (%50 İndirimli) (İletişim Fakültesi)

Reklamcılık (İngilizce) (Burslu) (İletişim Fakültesi)

Sanat ve Kültür Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) (İletişim Fakültesi)

Sanat ve Kültür Yönetimi (İngilizce) (Burslu) (İletişim Fakültesi)

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) (Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi)

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu) (Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi)

Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) (Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi)

Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) (Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi)

Spor Yöneticiliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu)

Spor Yöneticiliği (İngilizce) (Burslu) (Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu)

Tarih (İngilizce) (%50 İndirimli) (Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi)

Tarih (İngilizce) (Burslu) (Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi)

Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (İngilizce) (%50 İndirimli) (İletişim Fakültesi)

Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (İngilizce) (Burslu) (İletişim Fakültesi)

Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu)

Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (Burslu) (Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu)

Uluslararası Finans (İngilizce) (%50 İndirimli) (İşletme Fakültesi)

Uluslararası Finans (İngilizce) (Burslu) (İşletme Fakültesi)

Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) (Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi)

Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) (Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi)

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (%50 İndirimli) (İşletme Fakültesi)

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Burslu) (İşletme Fakültesi)

Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli) (İletişim Fakültesi)

Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) (İletişim Fakültesi)

Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 İndirimli) (İşletme Fakültesi)

Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) (İşletme Fakültesi)



