Bilgi Üniversitesi Burs İmkanları

Bilgi Üniversitesi burs olanakları var mı merak ediliyor. Üniversite tercihlerinde öğrencilerin en önem verdiği kriterlerden birisi de burs olanaklarıdır. Bilgi Üniversitesi de burs imkanları bakımından en çok merak edilen üniversiteler arasında yer alıyor. İşte Bilgi Üniversitesi burs imkanları hakkında bilgiler...

BİLGİ ÜNİVERSİTESİ BURS İMKANLARI

Bilgi Üniversitesi tarafından burs imkanları ile ilgili verilen bilgiler şu şekildedir:

BİLGİ'nin tüm bölümlerinde ÖSYM koşullarını sağladığın takdirde burslu kontenjandan faydalanabilir, öğrenimine başladıktan sonra gösterdiğin başarıya göre de burs alabilirsin.

Öğrencilerinin %89 'u farklı oranlarda burslu olan BİLGİ'de yararlanabileceğin burslar şöyle:

ÖSYM ve Yetenek Bursları

ÖSYM ve Yetenek Bursu öğrenim ücretinin tamamını veya bir kısmını karşılayabilir. Kesintisiz ve karşılıksız olan bu burstan yararlanabilmek için tercih ettiğin bölümün ÖSYM kılavuzundaki "burslu" kodunu işaretlemelisin.

Yetenek burslarıysa yetenek sınavıyla öğrenci alan bölümler için verilir.

Bu burstan Yaz Okulu hariç şu sürelerde faydalanabilirsin:

Lisans öğrenimi için toplam 8 yıl (2 yıl İngilizce Hazırlık Programı + 6 yıl lisans)

Önlisans öğrenimi için toplam 5 yıl (2 yıl İngilizce Hazırlık Programı + 3 yıl önlisans)

İngilizce Hazırlık Programı için verilen burslar öğretim dili İngilizce olan programlar için geçerli.

"BİLGİ Yeteneğini Destekliyor" Bursu

BİLGİ'nin özel yetenek sınavıyla öğrenci alan "Müzik", "Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi", "Moda ve Tekstil Tasarımı" ve "Spor Yöneticiliği" programlarında okumak istiyorsan, ÖSYM bursuna ek %40 "BİLGİ Yeteneğini Destekliyor" Bursu'ndan faydalanabilirsin.

Bu burs İngilizce Hazırlık Programı'nda 2 akademik yıl ve lisans programlarında 8 akademik dönem boyunca geçerlidir.

Not ortalamasının 2,00 altına düşmesi durumunda burstan yararlanılamıyor.

Başarı Bursları

BİLGİ öğrencisi olduysan ve derslerinde belirli bir başarı gösteriyorsan Başarı Bursu'ndan faydalanabilirsin.

İkinci ve üçüncü sınıfın sonunda başarı bursu ölçütlerini yerine getirdiğin takdirde bir sonraki sene için öğrenim ücretin %50 indirimli olur.

Bu burs bir akademik yıl boyunca geçerli.

İhtiyaç Bursları

Maddi açıdan desteğe ihtiyaç duyuyorsan, kesintisiz olarak en az bir yıl kayıtlı aktif öğrenci olarak öğrenimine devam etmiş olman koşuluyla İhtiyaç Bursu'ndan faydalanabilirsin.

Öğrencilerin İhtiyaç Bursu'ndan yararlanabilmeleri için yaşadıkları maddi ve manevi zorlukları belgelemeleri gerekir. Başvurusu kabul edilen öğrenciler ihtiyaçlarına göre farklı oranlarda burs alabilir.

Spor Bursları

İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin üniversitelerarası müsabakalara katılım sağladığı branşlarda milli takım seviyesine yükselmiş veya milli olmasa bile üniversite takımına seçildikten sonra yüksek performans göstermiş öğrencilere, Spor Koordinatörlüğü'nün teklifi ve Burs Komitesi'nin tespit edeceği oranlarda karşılıksız "sporcu bursu" verilebilir.

Not ortalamasının 2,00 altına düşmesi durumunda burstan yararlanılamıyor.

Kardeş İndirimi

BİLGİ mezunu veya öğrencisi olan bir kardeşin varsa %10 kardeş indiriminden faydalanabilirsin.

Mezun İndirimi

BİLGİ'nin önlisans, lisans veya lisansüstü programlarından mezun oldun ve yeni bir programa kayıt olmak mı istiyorsun? Öyleyse, %30 Mezun İndirimi'nden yararlanabilirsin.

Öğretmen İndirimi

Ebeveynlerinden birisi aktif görevde veya emekli öğretmen veya öğretim elemanıysa öğrenim ücretin %10 indirimli olur.

Uluslararası Bakalorya (IB) İndirimi

Uluslararası Bakalorya (IB), Fransız Bakaloryası, Matura, Maturita, Abitur programlarından mezunsan öğrenim ücretinde %25 oranında indirim elde edebilirsin.

Uluslararası Bakalorya İndirimi'nden aşağıdaki sürelerde faydalanabilirsin:

Lisans öğrenimi görüyorsan 6 yıl (2 yıl İngilizce Hazırlık Programı + 4 yıl lisans)

Önlisans öğrenimi görüyorsan 4 yıl (2 yıl İngilizce Hazırlık Programı + 2 yıl ön lisans)

İngilizce Hazırlık Programı için verilen indirimler öğretim dili İngilizce olan programlar için geçerli. Ayrıca indirimlerden yaz okulunda yararlanılamıyor.

Not ortalamasının 2,00 altına düşmesi durumunda indirim uygulanamıyor.