Bilgi Sarmal deneme sonuçları açıklandı mı? Bilgi Sarmal 2024 YKS TYT Türkiye geneli deneme sonuçları sorgulama

Her yıl milyonlarca öğrencinin giriş yaptığı Bilgi Sarmal deneme sonuçları açıklandı mı? 2024 Bilgi Sarmal YKS TYT deneme sonuçları merakla bekleniyor. 13-14-15-16 Ekim 2023 tarihinde Türkiye genelinde yapılan YKS TYT deneme sınavına katılım yüksek olmuştu. Adaylar cevap anahtarıyla birlikte kaç net yaptığına ilişkin bilgi almak istiyor. Peki, Bilgi Sarmal sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar...

Bilgi Sarmal deneme sonuçları açıklandı mı? Bilgi Sarmal Yayınları tarafından hazırlanan ve Türkiye genelinde yapılan deneme sınavlarının ardından gözler cevap anahtarına ve sonuçlara çevrildi. Sınavlar 13, 14, 15 ve 16 Ekim tarihlerinde yapılmıştı. Cevap anahtarları firmanın sosyal medya hesabından yayınlanmıştı.

BİLGİ SARMAL YKS TYT TÜRKİYE GENELİ CEVAP ANAHTARI

Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik, Fen Bilimleri TYT Deneme 1. sınavına ilişkin cevap anahtarı aşağıda bulunuyor.

BİLGİ SARMAL DENEME SONUÇLARI TYT 2024

Bilgi Sarmal deneme sonuçlarının yayınlandığına ilişkin bir duyuru henüz yapılmadı. Sonuç açıklama duyurusunun Bilgi Sarmal'ın sosyal medya hesaplarından yayınlanması bekleniyor.

2024 YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM her yıl sınav takvimi açıklıyor. Takvimde sınavların başvuru, oturum tarihi ve sonuç açıklanma bilgileri yer alıyor.

Yks 2024 tarihi belirsizliğini koruyor. Sınavla ilgili bilgileri ÖSYM'nin resmi internet sitesi osym.gov.tr adresinden öğrenebilirsiniz.

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