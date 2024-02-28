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Bilgehan Erdem kimdir? CHP Artvin Belediye Başkan Adayı Bilgehan Erdem kaç yaşında, nereli?

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Cumhuriyet Halk Partisi'nin Artvin Belediye Başkan adayı olan Bilgehan Erdem hakkında merak edilenler. Erdem'in yaşamı, kariyeri ve politik hayatı hakkında detaylar. Bilgehan Erdem kimdir? CHP Artvin Belediye Başkan Adayı Bilgehan Erdem kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP'nin Artvin Belediye Başkan adayı ise Bilgehan Erdem oldu. Bilgehan Erdem kimdir? Bilgehan Erdem nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

BİLGEHAN ERDEM KİMDİR?

Artvin'de dünyaya gelen Bilgehan Erdem, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği yapıyor. Hacettepe Üniversitesi'nden mezun olan Erdem, kentin tanınan eğitimcileri arasında yer alıyor.

Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Gündem

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