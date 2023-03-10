Sevilen oyuncu Deniz Çakır, uzun süredir birlikte olduğu Bilgehan Baykal ile evlilik kararı aldı. İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan ikili, bu yaz nikah masasına oturacak. Peki, Bilgehan Baykal kimdir? Bilgehan Baykal kaç yaşında, nereli? Bilgehan Baykal mesleği ne?

Rol aldığı dizilerdeki başarısıyla adını geniş bir kitleye duyuran başarılı oyuncu Deniz Çakır, bir süredir Bilgehan Baykal ile aşk yaşıyor. Özel hayatının basından uzak yaşamayı tercih eden Çakır, evlilik kararı aldı. Arama motorlarında ise Bilgehan Baykal kimdir? Bilgehan Baykal kaç yaşında, nereli? Bilgehan Baykal mesleği ne? soruları aratıldı.

BİLGEHAN BAYKAL KİMDİR?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Deniz Çakır'ın geçen yıldan beri beraberlik yaşadığı bilişim sektöründe faaliyet gösteren Bilgehan Baykal'la evlilik planı yaptığı ortaya çıktı. Baykal'la çok mutlu bir ilişkisi olan Deniz Çakır'ın bu yaz nikah masasına oturacağı konuşuluyor. 1975 doğumlu olan Baykal, bilişim sektöründe yönetici pozisyonunda çalışmaktadır. Galatasaray Spor Kulübü Derneği üyesidir. İTÜ Makine Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur.