Bilge Yılmaz kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi partili? İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz'ın hayatı ve biyografisi!

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Bilge Yılmaz geliyor. Peki, Bilge Yılmaz kimdir, aslen nereli, mesleği ne, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, evli mi? Bilge Yılmaz ile ilgili bilgiler haberimizde...

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz'ın hayatı, kariyeri ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Bilge Yılmaz kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Bilge Yılmaz'ın hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar...

BİLGE YILMAZ KİMDİR?

Bilge Yılmaz (1968, Balıkesir); Türk ekonomist, mühendis, fizikçi, akademisyen ve siyasetçidir.

Yükseköğrenimini Boğaziçi Üniversitesi ve Princeton Üniversitesi'nde tamamladıktan sonra, 1998 yılında, Wharton Okulu'nda ekonomi alanında akademisyenlik yapmaya başladı. 2021 yılında Türkiye'ye döndü, 23 Aralık 2021 tarihinde İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanlığı'na atandı.

Yaşamı

1968 yılında doğdu. Babası matematik öğretmeni, annesi ressam ve Kültür Bakanlığı'nda idareciydi. Erzurum'da tanışan çiftin oğlu olarak Balıkesir'de doğdu, anne ve babasının görevleri nedeniyle ülkenin çeşitli kentlerinde yaşadı. Ankara'da Ergenekon İlkokulu'nda başladığı ilköğretimini İstanbul'da tamamladı. 1981 yılında Galatasaray futbol altyapı takımına seçildi, fakat eğitimi yüzünden futbola devam edemedi.

Lise eğitimine, İngilizce eğitim-öğretim yapması sebebiyle Kadıköy Anadolu Lisesi'nde başladı, daha sonra Nişantaşı Anadolu Lisesi'ne geçti.

Lisans eğitimine Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünde başladı ve fizik alanında çift anadal yaptı. Her iki daldaki eğitimini Temmuz 1991'de tamamlayarak mühendis ve fizikçi unvanlarını aldı.

Üniversite eğitimi sırasında kendisinden iktisat derslerini aldığı Murat Sertel'in etkisiyle ekonomi bilimine ilgi duydu. Eğitim hayatına ABD'nin önde gelen kurumlarından Princeton Üniversitesi'nde iktisat alanında devam etti. Yüksek lisans eğitimin 1994'te doktorasını 2000'de tamamladı.

Akademik çalışmaları

Yılmaz, akademik kariyerine, doktora eğitimi sürerken 1998 yılında Pensilvanya Üniversitesi'ne bağlı Wharton Okulu'nda başladı. Stanford Üniversitesi'ndeki bir yıllık görevi dışında akademik kariyerini Wharton Okulu'nda sürdürdü ve 2013 yılında profesör unvanı aldı.Bilge Yılmaz, görev yaptığı Wharton Okulu'nda özel sermaye, girişim sermayesi, serbest fon, şirket iflası, sorunlu varlık yatırımları, kurumsal yönetim, hissedar hakları ve altyapı finansmanı konularında eğitim ve araştırma faaliyetlerini yönetti. 2019'da Wharton School Harris Family Alternatif Yatırımlar Programı'nı kurdu.

Araştırma alanı olarak kurumsal finansman, alternatif yatırımlar ve politik-iktisat konularına eğilen Yılmaz, kurumsal yönetim, kredi derecelendirme kuruluşları, serbest fonlar, özel sermaye, menkul kıymetler dizaynı, açığa satış kısıtlamaları, şirket iflası ve banka düzenlemeleri konusunda çeşitli makaleler yazdı. Yazdığı makaleler, iktisat alanında dünyanın en iyi üç akademik dergisi olan Econometrica, American Economic Review ve Journal of Political Economy gibi dergilerde yayımlandı.

Yatırımcı ve danışman olarak çalışmaları

Yılmaz, bir serbest fon şirketinin varlık yönetiminde ve finansal teknoloji alanında "start-up" yatırımcısı olarak yer aldı. Kurumsal finansman ve varlık yönetimi alanlarında uzmanlık sağlayan bir danışmanlık firmasının kurucu ortakları arasında yer aldı.

ABD Merkez Bankası'na ve birçok finans kuruluşuna danışmanlık hizmeti sunan Yılmaz, çeşitli kuruluşlarda yönetim kurulu üyesidir.

Siyasi çalışmaları

2002 seçimlerinde Yurt Partisi'nde parti meclisi üyesi olarak çalıştı. Seçimden sonra ABD'ye döndü.

Nisan 2021'de gezi amacıyla Türkiye'ye geldiğinde ülkenin durumunu görerek, deneyimini siyasette değerlendirmeye karar verdiğini ifade eden Yılmaz, muhalefet partileriyle görüştükten sonra Ekim 2021'de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in danışmanı oldu.

Partide Erhan Usta'nın grup başkanvekilliği görevine getirilmesi sonrasında, 23 Aralık 2021 tarihinde İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanlığına atandı.