Bilge Yılmaz aday mı? 2023 Bilge Yılmaz nereden, hangi ilden aday oldu?

14 Mayıs seçimlerine kısa süre kala merak edilenler oldukça fazla. Vatandaşların gündeminde yer alan seçim ile ilgili merak edilenler arasında ise Bilge Yılmaz aday mı? 2023 Bilge Yılmaz milletvekili adayı mı soruları yer alıyor. Peki, Bilge Yılmaz aday mı? 2023 Bilge Yılmaz milletvekili adayı mı? İşte detaylar...