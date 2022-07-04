Bilge Şen kimdir? Bilge Şen kaç yaşında ve nereli? Bilge Şen biyografisi!
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Ünlü oyuncu Bilge Şen kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Devlet konservatuvarı tiyatro bölümünü bitiren Bilge Şen kaç yaşında ve nereli gündeme geliyor. Peki, Bilge Şen kimdir?
Usta oyuncu Bilge Şen sayısız tiyatro oyunları ve filmlerde rol almıştır. Bilge Şen kimdir ve kaç yaşında olduğu sevenleri tarafından araştırılıyor. Bilge Şen kaç yaşında ve nereli merak ediliyor. Bilge Şen kimdir? Bilge Şen kaç yaşında ve nereli? Bilge Şen biyografisi! Detaylar haberimizdedir…
BİLGE ŞEN KİMDİR?
Bilge Şen (d. 1945, İzmir), Türk oyuncudur. 1945 yılında İzmir'de doğdu. 1963 yılında Devlet konservatuvarı tiyatro bölümünü bitirdi. Aynı yıl, Arena Tiyatrosu'nda başladığı oyunculuğunu Gen-ar, Ulvi Uraz, Devekuşu Kabare, Dostlar, Gülriz Sururi-Engin Cezzar vb. topluluklarda sürdürdü. 1979'da Devlet Tiyatrosu'na girdi. Önce Ankara'da, sonra İstanbul'da sahneye çıktı. Gölge Ustası'ndaki rolüyle 1982 yılında Avni Dilligil En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü aldı. Çağan Irmak'ın Kabuslar Evi serisinde emlakçı rolünü üstlendi. Ayrıca Harry Potter ve Felsefe Taşı filminde Türkçe seslendirme yapmıştır.
Rol aldığı oyunlar
- Mutlu Yıllar: Peter Turrini - Beşiktaş Prodüksiyon Tiyatrosu - 2008
- Bir Çöküşün Güldürüsü: Coline Serreau - Tiyatro Pera - 2002
- Ay Işığında Şamata: Haldun Taner - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1997
- Abdülcanbaz: Turhan Selçuk - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1993
- Sersem Kocanın Kurnaz Karısı: Haldun Taner - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1991
- İçimizden Biri: Neil Simon - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1987
- Cimri: Moliere - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1987
- İstanbul Efendisi: Musahipzade Celal - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1983
- İki Efendinin Uşağı: Carlo Goldoni - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1982
- Yanlış Yanlış Üstüne: Oliver Goldsmith - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1981
- Kunduz Kürk: Gerhart Hauptmann - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1980
- Gölge Ustası: İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1980
- Buzlar Çözülmeden: Cevat Fehmi Başkut
- Morfin: Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu
- Yasak Elma
- Hair
- Paydos
- Kaneviçe
- Katır Tırnağı
- Durdurun Dünyayı İnecek Var
- Biz Bize Benzeriz
- Dün Bugün Yarın
- Bu Şehri İstanbul ki
- Aşk Zinciri
- Daktilolar
- Kunduz Kürk
- Büyük Kulak
- Rosenbergler Ölmemeli: Alain Decaux - Dostlar Tiyatrosu - 1969
- Vatan Kurtaran Şaban: Haldun Taner - Devekuşu Kabare - 1967
Filmografisi
- Erşan Kuneri - 2022
- Kırmızı Oda - 2021
- Menajerimi Ara - 2020
- Müstakbel Damat - 2020
- Düğüm Salonu - 2018
- İnadına Aşk (2015)
- Kiraz Mevsimi (Sakız) 2015
- Aramızda Kalsın (2. Sezon)
- Elmas 2014 (2. Sezon)
- Elmas 2013 (1. Sezon)
- Akasya Durağı (2. Şaziment) 2012
- Kayıp Aranıyor TV Dizisi 2011
- Anneannem Kısa Film 2010
- Alayına İsyan (Fadik Nine) TV Dizisi 2009
- Aile Reisi (Fevriye Elif) TV Dizisi 2009
- Canım Ailem 2. Sezon TV Dizisi
- İkbal 2009 (2. Sezon)
- Tutsak TV Dizisi 2007
- Son Tercih (Münevver) TV Dizisi 2007
- Senden Başka (2) (Sevgi) TV Dizisi 2007
- Eşref Saati 1. Sezon (Şadiye) TV Dizisi 2007
- Eşref Saati (Şadiye) TV Dizisi 2007
- Kabuslar Evi: Çizgisiz Zamanlar (Sema) TV Dizisi 2006
- Kabuslar Evi: Çarşamba Karısı Kabuslar Evi: Çarşamba Karısı (Sema) TV Dizisi 2006
- Kabuslar Evi: Uyur Gezerler Kabuslar Evi: Uyur Gezerler (Sema) TV Filmi 2006
- Kabuslar Evi: Tanıdık Yabancı Kabuslar Evi: Tanıdık Yabancı (Sema) TV Dizisi 2006
- Kabuslar Evi: Takip Kabuslar Evi: Takip (Emlakçı Sema) TV Dizisi 2006
- Kabuslar Evi: Son Dans Kabuslar Evi: Son Dans (Sema) TV Dizisi 2006
- Kabuslar Evi: Seni Beklerken Kabuslar Evi: Seni Beklerken (Sema) TV Dizisi 2006
- Kabuslar Evi: Onlara Dokunmak Kabuslar Evi: Onlara Dokunmak (Sema) TV Filmi 2006
- Kabuslar Evi: Kaçan Fırsatlar Limited Kabuslar Evi: Kaçan Fırsatlar … (Sema) TV Dizisi 2006
- Kabuslar Evi: Karanlıktan Gelen Kabuslar Evi: Karanlıktan Gele… (Sema) Sinema Filmi 2006
- Kabuslar Evi: Gece Gelen Arkadaşlar Kabuslar Evi: Gece Gelen Arkad… (Sema) TV Dizisi 2006
- Kabuslar Evi: Bir Kış Masalı Kabuslar Evi: Bir Kış Masalı (Sema) TV Filmi 2006
- Seni Çok Özledim (Hatıra Hanım) TV Dizisi 2005
- Babam ve Oğlum (Fatma) Sinema Filmi 2005
- Çınaraltı (Mehpare Bahtiyar) TV Dizisi 2003
- Bizim Konak TV Dizisi 2003
- Rus Gelin Sinema Filmi 2002
- Bana Abi De (Nurten) TV Dizisi 2002
- Harry Potter ve Felsefe Taşı Harry Potter ve Felsefe Taşı (Madam Hooch Seslendirme) Sinema Filmi 2001
- Delikanlı (Tülay) TV Dizisi 2000
- Adada Bir Sonbahar (Belgin) TV Filmi 2000
- Başka İstanbul Yok TV Dizisi 1996
- Oğlum Adam Olacak (Hilmi'nin Eşi) TV Dizisi 1996
- Hastane (Şükriye Baharbahçe) TV Dizisi 1993
- Yangın (Nadire) Sinema Filmi 1984
- Cumartesi Cumartesi Cumartesi (Şişman Kadın Seslendirmesi) Sinema Filmi 1984
- Zaman Mekan Makinesi TV Dizisi 1981
- Cevriyem Sinema Filmi 1978
- Baraj (Hayat Kadını) Sinema Filmi 1977
- Kara Leke (Yonca) Sinema Filmi 1970
- Bitmeyen Yol, 1965