Bilge Şen kimdir? Bilge Şen kaç yaşında ve nereli? Bilge Şen biyografisi!

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BİLGE ŞEN KİMDİR?

Bilge Şen (d. 1945, İzmir), Türk oyuncudur. 1945 yılında İzmir'de doğdu. 1963 yılında Devlet konservatuvarı tiyatro bölümünü bitirdi. Aynı yıl, Arena Tiyatrosu'nda başladığı oyunculuğunu Gen-ar, Ulvi Uraz, Devekuşu Kabare, Dostlar, Gülriz Sururi-Engin Cezzar vb. topluluklarda sürdürdü. 1979'da Devlet Tiyatrosu'na girdi. Önce Ankara'da, sonra İstanbul'da sahneye çıktı. Gölge Ustası'ndaki rolüyle 1982 yılında Avni Dilligil En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü aldı. Çağan Irmak'ın Kabuslar Evi serisinde emlakçı rolünü üstlendi. Ayrıca Harry Potter ve Felsefe Taşı filminde Türkçe seslendirme yapmıştır.

Rol aldığı oyunlar

Mutlu Yıllar: Peter Turrini - Beşiktaş Prodüksiyon Tiyatrosu - 2008

Bir Çöküşün Güldürüsü: Coline Serreau - Tiyatro Pera - 2002

Ay Işığında Şamata: Haldun Taner - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1997

Abdülcanbaz: Turhan Selçuk - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1993

Sersem Kocanın Kurnaz Karısı: Haldun Taner - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1991

İçimizden Biri: Neil Simon - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1987

Cimri: Moliere - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1987

İstanbul Efendisi: Musahipzade Celal - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1983

İki Efendinin Uşağı: Carlo Goldoni - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1982

Yanlış Yanlış Üstüne: Oliver Goldsmith - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1981

Kunduz Kürk: Gerhart Hauptmann - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1980

Gölge Ustası: İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1980

Buzlar Çözülmeden: Cevat Fehmi Başkut

Morfin: Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu

Yasak Elma

Hair

Paydos

Kaneviçe

Katır Tırnağı

Durdurun Dünyayı İnecek Var

Biz Bize Benzeriz

Dün Bugün Yarın

Bu Şehri İstanbul ki

Aşk Zinciri

Daktilolar

Kunduz Kürk

Büyük Kulak

Rosenbergler Ölmemeli: Alain Decaux - Dostlar Tiyatrosu - 1969

Vatan Kurtaran Şaban: Haldun Taner - Devekuşu Kabare - 1967

Filmografisi