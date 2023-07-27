Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Bilge Öztürk hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Bilge Öztürk'ün kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Bilge Öztürk kimdir? Bilge Öztürk kaç yaşında, nereli? Bilge Öztürk hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Bilge Öztürk hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Bilge Öztürk'ün hayatını araştırıyor. Peki, Bilge Öztürk kimdir? Bilge Öztürk kaç yaşında, nereli? Bilge Öztürk hayatı ve biyografisi!

BİLGE ÖZTÜRK KİMDİR?

Bilge Öztürk, 1978 yılında İstanbul'da doğdu. (43 yaşında) Bilge Öztürk avukat ve milli sporcudur. Yaptığı pek çok spor dalı var ancak asıl tutkusu kiteboard. 10 yıldır Akyaka'da yaşıyor ve açtığı "KiteMercedes By Bilge Öztürk" okuluyla çocukları ve gençleri bu spora teşvik ediyor. 1978 yılı İstanbul doğumlu Bilge Öztürk; spor geçmişinin yanı sıra Tarkan'la yaşadığı aşkla konuşulmuştu.