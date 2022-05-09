Bilge Öztürk kimdir? Bilge Öztürk hayatı ve biyografisi! Bilge Öztürk kaç yaşında, nereli?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Bilge Öztürk merak konusu oldu. İşte Bilge Öztürk hakkında merak edilen Bilge Öztürk kimdir, Bilge Öztürk hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

BİLGE ÖZTÜRK KİMDİR?

1978 İstanbul doğumlu olan Bilge Öztürk 3 kardeştir. Babası eski güreşçilerden olan Bilge Öztürk, spor hayatına, oldukça küçük yaşlarda başladı. İlkokul çağlarından itibaren sürekli sporla ilgilendi.

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