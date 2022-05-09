Bilge Öztürk kimdir? Bilge Öztürk hayatı ve biyografisi! Bilge Öztürk kaç yaşında, nereli?
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Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Bilge Öztürk, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Bilge Öztürk hakkında merak edilenler. Bilge Öztürk hayatı ve biyografisi. Bilge Öztürk kimdir?
Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Bilge Öztürk merak konusu oldu. İşte Bilge Öztürk hakkında merak edilen Bilge Öztürk kimdir, Bilge Öztürk hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…
BİLGE ÖZTÜRK KİMDİR?
1978 İstanbul doğumlu olan Bilge Öztürk 3 kardeştir. Babası eski güreşçilerden olan Bilge Öztürk, spor hayatına, oldukça küçük yaşlarda başladı. İlkokul çağlarından itibaren sürekli sporla ilgilendi.Bilge Öztürk profesyonel yaptığı sporlar arasında öncelikle ilk sıraya hentbolu koydu. 7 yılı lisanslı olmak üzere 11 yıl hentbol oynadı. Onun dışında aikido, voleybol ve su kayağı dâhil birçok spor dalıyla ilgilendi.
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