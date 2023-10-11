Galatasaray, Sergio Oliveira ile yollarını ayırma kararı aldı. Teknik Direktör Okan Buruk'un kadroda düşünmediği ilk isim olan Oliveira'nın, geçen sezonun son dönemindeki düşüşü bu sezon daha da sert şekilde devam etmişti. Bu nedenle ayrılık kararı alındı. Galatasaray Yönetimi, devre arasında yeni teklifler gelmesi durumunda Sergio'nun gitmesine izin verecek.

Bileti kesildi bile! Geçen sezon Okan Buruk'un prensi olan yıldız futbolcuya şimdi kulüp arıyorlar

Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk'un kadroda düşünmediği yıldız futbolcu Sergio Oliveira ile yollarını ayırma kararı aldı.

KADRODA DÜŞÜNÜLMÜYOR

Transfer çalışmalarına ve kadro yapılanmasına devam eden Galatasaray'da Okan Buruk'un kadroda düşünmediği ilk isim Sergio Oliveira oldu.

OKAN BURUK KARARINI VERDİ

Fanatik'te yer alan habere göre, Portekizli yıldızın yaz döneminde gönderilmesi gündeme gelse de takımda tutulmuştu. Ancak Oliveira'nın düşüşü, bu sezon daha da sert şekilde devam edince, ayrılık kararı tekrar alındı.

TEKLİF GELİRSE İZİN VERİLECEK

Oliveira'ya Suudi Arabistan kulüpleri bir süre transfer görüşmeleri yapmıştı. Galatasaray, devre arasında yeni teklifler gelmesi durumunda Sergio'nun gitmesine izin verecek.