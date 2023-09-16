Bilekleri bükülmüyor! İşte yenilgiyi unutan Galatasaray'ın sıradaki rakibi

Galatasaray, son 16 resmi maçında yenilgi yüzü görmedi. Sarı-kırmızılı takım, son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasında Beşiktaş'a karşı aldı. Bu sezon ise 9 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik elde etti. Son olarak Samsunpor karşısında kazanarak yenilmezlik serisini 16 maça çıkaran sarı-kırmızılılar, bir sonraki maçını Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag ile yapacak.