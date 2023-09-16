Bilekleri bükülmüyor! İşte yenilgiyi unutan Galatasaray'ın sıradaki rakibi
Galatasaray, son 16 resmi maçında yenilgi yüzü görmedi. Sarı-kırmızılı takım, son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasında Beşiktaş'a karşı aldı. Bu sezon ise 9 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik elde etti. Son olarak Samsunpor karşısında kazanarak yenilmezlik serisini 16 maça çıkaran sarı-kırmızılılar, bir sonraki maçını Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag ile yapacak.
Galatasaray, son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasındaki derbide Beşiktaş karşısında aldı. Sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 6 lig mücadelesini kazandı.
Okan Buruk'un öğencileri, bu sezon ise 3'ü lig, 6'sı Şampiyonlar Ligi elemesi olmak üzere sahaya çıktığı 9 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı. Sarı-kırmızılılar, son olarak Karadeniz temsilcisi karşısında kazanarak yenilmezlik serisini 16 maça çıkardı.
Galatasaray, Süper Lig'de taraftarı önünde yaptığı son 19 karşılaşmada mağlup olmadı. Ligde iç sahada son yenilgisini geçen sezonun 2. haftasında 1-0'lık skorla Giresunspor'a karşı yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında çıktığı 19 mücadelede 17 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.
Sarı-kırmızılılar, sıradaki maçını Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Danimarka temsilcisi Kopenhag ile yapacak. Ligde 4. maçında 3. galibiyetini alan sarı-kırmızılı ekip, "Devler Ligi"nde sezonu sahasında açacak. Mücadele, 20 Eylül Çarşamba günü saat 19.45'te başlayacak.