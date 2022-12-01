Bilek burkulması özellikle sporcularda ve bazı spor dallarında sıklıkla görülen sağlık sorunları arasında yer alıyor. Bilek burkulması kaç haftada geçer ve 3. Derece bilek burkulmasında ne olur, futbolcu kaç hafta sakatlanır merak ediliyor. Peki, Bilek burkulması kaç haftada geçer? 3. Derece bilek burkulmasında ne olur, futbolcu kaç hafta sakatlanır?

Sporcularda bilek burkulması, ayak ve ayak bileği bölgesinde bağ yaralanmaları ile karşı karşıya kalabilir. Bilek burkulması kaç haftada geçer ve 3. Derece bilek burkulmasında ne olur, futbolcu kaç hafta sakatlanır soruları merak ediliyor. Bilek burkulmasının tedavi yöntemleri araştırılıyor. Bilek burkulması kaç haftada geçer? 3. Derece bilek burkulmasında ne olur, futbolcu kaç hafta sakatlanır? Detaylar haberimizdedir…

3. DERECE BİLEK BURKULMASINDA NE OLUR?

Bağın neredeyse tamamen yırtılması ile oluşur. Bazen tam yırtıklar da dahildir. Ağrı çok şiddetlidir. Büyük bir inflamatuar ortaya çıkar. Eklemde hematom ve gevşeklik görülür. İyileşmesi için önce immobilizasyon gerekir. İyileşme süresi 6 ila 8 hafta arasında değişmektedir.

BİLEK BURKULMASI KAÇ HAFTADA GEÇER?

Bilek burkulması, doğru tedavi yöntemleri uygulandığında hızla iyileşen bir rahatsızlıktır. Ağrı tamamen geçene kadar uygulanması gereken buz tedavisinin yanı sıra dinlenme ile birkaç gün içerisinde iyileşme gözlemlenmektedir. Kanamalı burkulma ya da kırığa dönen burkulmalarda ise cerrahi müdahale gerekebileceği için ayak bileği burkulması iyileşme süreci daha uzun zaman almaktadır.