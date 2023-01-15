TOKİ sosyal konut projesi kapsamında gerçekleştirilecek olan Bilecik kura çekimlerinin başlaması ile birlikte bugün gerçekleşecek olan Bilecik TOKİ kura çekimi canlı izle araması oldukça sık şekilde araştırılıyor. İşte Bilecik TOKİ kura çekimi canlı İZLE! TOKİ TV Bilecik kura çekimi İZLE! Bilecik TOKİ kura çekimi Full HD CANLI izleme linki!

TOKİ sosyal konut projesine milyonlarca vatandaş Bilecik ili başvuru yaptı. Başvuru yapan adaylar ise kura çekimlerini heyecanla bekliyor. Bilecik TOKİ çekilişi ise takip edilmek isteniyor. İşte Bilecik TOKİ kura çekimi canlı İZLE! TOKİ TV Bilecik kura çekimi İZLE! Bilecik TOKİ kura çekimi Full HD CANLI izleme linki!

TOKİ BİLECİK KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

TOKİ sosyal konut projesin kapsamında gerçekleştirilecek olan projenin Bilecik etabı için yapılacak olan kura çekimini canlı izlemek isteyen vatandaşlar, aşağıda yer alan kısımdan Bilecik TOKİ kura çekimi Full HD CANLI izleme linki ile Bilecik TOKİ kura çekimi canlı olarak izleyebilir.

BİLECİK TOKİ KURA ÇEKİMİ FULL HD CANLI İZLEME LİNKİ

MERSİN TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İlk kuralarımızı 7 Kasım Pazartesi günü Şırnak ve Ardahan illerinde başlatıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun" sözleriyle tarihi sürecin başladığını duyurdu. TOKİ Şırnak sosyal konut kuraları tamamlandı. TOKİ kura sonuçları Toplu Konut İdaresi Başkanlığının internet sitesi üzerinden ve e Devlet'ten sorgulanabilecek.