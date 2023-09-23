Bilecik'te Üretici Kadınlar Pazarı'nda El Emeği Ürünler Satılıyor

Bilecik Kent Konseyi tarafından düzenlenen Üretici Kadınlar Pazarı, kadınların el emeği ürünlerini satmalarına olanak sağlayarak ev ekonomisine destek oluyor. Pazarda hem üretim yapılıyor hem de ürünler yoğun ilgi görüyor.

Bilecik'te her hafta kurulan Üretici Kadınlar Pazarı'nda ele emeği göz nuru ürünleri satan kadınlar ev ekonomisine destek oluyor.

Bilecik Kent Konseyi organizasyonunda hazırlanan proje çerçevesinde, kadınların el emeği göz nuru ürünleri satabileceği Üretici Kadınlar Pazarı yoğun ilgi görüyor. Şadırvan mevkiinde haftanın belli günlerinde pazarda kadınlar hem örüyor, hem de yaptıkları el işlerini satıyor. Kadınlar açılan pazardan memnuniyetleri dile getirirken, her geçen gün pazarın gelişeceğini düşünüyor. El emeği ürünlerin satıldığı pazara vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

"'Kadın üretiyor, ürettikçe güçlen"

Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı Üretici Kadın Pazarı'nda üreten kadınlarla buluşarak, "Kadın üretiyor, ürettikçe güçleniyor. Üreten güçlü kadınlarımızın yanındayım. Burada birbirinden güzel ürünler var hepsi de el emeği ile yapılmış. Gelip görmenizi ve destek olmanızı isterim. 2 gün boyunca sürecek olan pazara bütün vatandaşlarımızı bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - BİLECİK