Bilecik'te seyir halindeki otomobil alev aldı

Bilecik'te seyir halinde olan bir otomobilin motor kısmından çıkan dumanlar aniden alevlere dönüştü. Sürücü aracını yolun sağ tarafına çekerek itfaiyeyi aradı ve yangın kısa sürede söndürüldü.

Bilecik'te seyir halinde bir anda motor kısmından alevler yükselerek yanan otomobil kısa sürede söndürüldü.

Alınan bilgilere göre; üniversite istikametinden kent merkezine seyir halindeki 41 ANY 198 plakalı otomobil sürücüsü A.D., Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi kavşağında geçince aracın motor kısmından dumanlar çıktığı fark etti. Dumanlar bir anda alevlere dönüşürken, sürücü aracını yolun sağ tarafına çekerek itfaiyeyi aradı. Olay yerine gelen Bilecik Belediyesine ait itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, araçta maddi hasar meydana geldi. - BİLECİK