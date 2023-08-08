Bilecik'te seyir halinde alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi

Bilecik-Osmaneli kara yolunda seyir halindeki bir otomobil, Gülümbe rampalarında belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Sürücü durumu fark ederek aracı yolun kenarına çekti ve hemen 112'yi arayarak haber verdi. İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek alevleri söndürdü, ancak otomobil kullanılamaz hale geldi.