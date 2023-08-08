Bilecik'te seyir halinde alev alan otomobil kullanılamaz duruma geldi

Serdar T'nin kullandığı 34 TE 1545 plakalı otomobilin kaporta bölümünden, Bilecik-Osmaneli kara yolunun Gülümbe rampalarında henüz belirlenemeyen nedenle dumanlar çıkmaya başladı. Dumanı fark eden sürücü aracı durdurdu ve beraberindeki 2 kişiyle birlikte itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürülürken otomobil kullanılamaz hale geldi.