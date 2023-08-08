Bilecik'te seyir halinde alev alan otomobil kullanılamaz duruma geldi
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Serdar T'nin kullandığı 34 TE 1545 plakalı otomobilin kaporta bölümünden, Bilecik-Osmaneli kara yolunun Gülümbe rampalarında henüz belirlenemeyen nedenle dumanlar çıkmaya başladı. Dumanı fark eden sürücü aracı durdurdu ve beraberindeki 2 kişiyle birlikte itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürülürken otomobil kullanılamaz hale geldi.
Bilecik'te seyir halinde alev alan otomobil kullanılamaz duruma geldi.
Serdar T'nin kullandığı 34 TE 1545 plakalı otomobilin kaporta bölümünden, Bilecik- Osmaneli kara yolunun Gülümbe rampalarında henüz belirlenemeyen nedenle dumanlar çıkmaya başladı.
Dumanı fark eden sürücü aracı durdurdu ve beraberindeki 2 kişiyle birlikte itfaiyeye haber verdi.
İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürülürken otomobil kullanılamaz hale geldi.