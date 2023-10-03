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Bilecik'te Otomobil Yangını: İki Araç Kullanılamaz Hale Geldi

Bilecik'te seyir halindeyken alev alan bir otomobil ile yangının sıçradığı park halindeki bir otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.