Bilecik'te Otomobil Üst Geçide Çarptı: 1 Yaralı

Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan otomobil üst geçidin demir ayaklarına çarparak durabilirken, kazada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İstasyon Mahallesinden kent merkezinde seyir halindeki Ahmet G. yönetimindeki 11 AAH 002 plakalı otomobil TOKİ kavşağına geldiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil yoldan çıkarak üst geçidin demir ayağına çarptı, ardından savrulan otomobil devrildi. Kazada araç sürücüsü Ahmet G. yaralanırken, yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sonrası karayolu kontrollü şekilde tek şeritten ilerlerken, trafik akışı kazalı aracın olay yerinden çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından tekrar normale döndü. - BİLECİK