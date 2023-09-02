Bilecik'te Otomobil Takla Attı: 2 Kişi Yaralandı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atarak ters döndüğü kazada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sarıdayı köyünden Pazaryeri ilçe merkezi yönüne ilerleyen A.K. yönetimindeki 16 Z 1070 plakalı otomobil Arapdede köyü kavşağında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç yolda takla atarak devrildi. Kazada sürücü A.K. ve otomobilde yolcu olarak bulunan eşi S.K yaralandı. Çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar, kaza yerine çağrılan 112 Acil servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumları iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BİLECİK