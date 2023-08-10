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Bilecik'te Otomobil Su Kanalına Devrildi

Otomobil Haberleri

Bilecik'te dün gece seyir halinde olan bir otomobil, kontrolden çıkarak su kanalına devrildi. Kazada sürücü ve yolcular hafif yaralanırken, araç çekici ile olay yerinden kaldırıldı.

Bilecik'te dün gece seyir halinde kontrolden çıkan otomobil su kanalına devrildi.

Alınan bilgilere göre; Bayırköy - Vezirhan kara yolunda seyir halindeki plakası öğrenilemeyen otomobilin sürücü A.B., bir anda aracın direksiyon hakimiyetin kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil yolun sağ tarafından bulunan su kanalına devrildi. Sürücü ve araç içinde yolcu olarak bulunan şahıslar kazayı ucuz atlatırken, burunları bile kanamadı. Araç çekici ile olay yerinden çekilirken, trafik kontrollü bir şekilde verildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Otomobil

Bayırköy Tragger Bilecik Otomobil Haberler

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