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Bilecik'te Otomobil Şarampole Uçtu: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Bilecik'te seyir halindeki bir otomobil şarampole uçarak feci bir kaza meydana getirdi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, diğer yolcu ise ağır yaralandı. Sürücü ise hafif sıyrıklarla atlattı.