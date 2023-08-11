Üye Girişi
Haberler

Bilecik'te Otomobil Kazası: 3 Kişi Yaralandı

Otomobil Haberleri

Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan otomobil yoldan çıkarak devrildi. Sürücü ve araç içinde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan otomobil yoldan çıkarak devrildi. Yaşanan kazada sürücü ve araç içinde yolcu olarak bulunan 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; dün gece Bilecik merkeze bağlı Çakırpınar Köyü istikametinden kent merkezine seyir halindeki 11 AJ 808 plakalı otomobil sürücüsü A.C. bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan araç yolun sağ tarafına devrildi. Yaşanan kazada sürücü A.C. ile araç içinde yolcu olarak bulunan H.Z., G.İ. ve E.T. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Otomobil

Tragger Bilecik Otomobil Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title