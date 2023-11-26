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Bilecik'te Otomobil Kazası: 1 Kişi Yaralandı

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Otomobil Haberleri
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Bilecik'te seyir halindeki otomobilin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bilecik'te seyir halindeki otomobilin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, il merkezinden TOKİ istikametine doğru ilerleyen İ.K.'nin kullandığı 27 AAB 582 plakalı otomobil, rampada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak toprak alana çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil takla attı. Kazada otomobil sürücüsü İ.K. hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sürücü İ.K., Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Otomobil

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