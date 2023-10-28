Bilecik'te Otomobil ile Motosiklet Çarpışması: 1 Yaralı

Bilecik'te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kazada yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bilecik'te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bilecik'ten sanayi istikametinden kent merkezine seyir halindeki Ezgi G. idaresindeki 59 AEL 483 plakalı otomobil ile Taha B.(18) yönetimindeki 11 ABP 832 plakalı motosiklet İl Özel İdare kavşağı mevkisinde çarpıştı. Meydana gelen kazada devrilen motosiklette sürücü yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerin müdahalesi sonrası Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİLECİK