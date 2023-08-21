Bilecik'te Otomobil ile Motosiklet Çarpışması: 1 Yaralı

Bilecik merkezinde meydana gelen kazada otomobil ile motosiklet çarpıştı ve 1 kişi yaralandı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.