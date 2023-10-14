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Bilecik'te Kontrolden Çıkan Otomobilde Maddi Hasar Meydana Geldi

Bilecik kent merkezinde seyir halinde olan bir otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan olmazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi. Trafik ekipleri, kaza yapan aracın olay yerinden çekilene kadar trafiğe tek şeritten kontrollü şekilde ilerlemesini sağladı.