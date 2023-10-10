Bilecik'te Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı, Sürücü Yaralandı

Bilecik'in Yenipazar ilçesinden Gölpazarı ilçesine seyir halindeki bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik'in Yenipazar ilçesinden Gölpazarı ilçesine seyir halindeki 61 VR 842 plakalı araç sürücü Ümit Y. (57) Türkmen Köyü Sivritaş mevkisine geldiğinde aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç takla atarak durabildi. Kazada araç sürücüsü yaralanırken, yaralı olay yerine gelen 112 Acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölpazarı İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK