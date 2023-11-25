Bilecik'te Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Gününde Kurumlar Birlikte Hareket Etti

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Bilecik'te kurumlar bir araya gelerek bilgilendirme ve broşür dağıtımı gerçekleştirdi.

Bilecik'te Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Gününde kurumlar birlik olarak hareket etti.

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında, Bilecik İl Jandarma Komutanlığı, Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Atatürk Parkı ile Bayırköy ve Vezirhan Beldelerinde, Kadına El Kakmaz mottosuyla bilgilendirmede bulundu. Vatandaşların telefonuna KADES uygulaması yüklenerek, broşür dağıtımı yapıldı. - BİLECİK