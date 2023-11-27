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Bilecik'te Kadına Yönelik Şiddete Dikkat Çeken Farkındalık Standı Kuruldu

Bilecik'te Yeşilay tarafından kurulan stantta görevliler turuncu renk kıyafetleri ile kadına yönelik şiddete dikkat çekmek istedi. UNESCO tarafından başlatılan turuncu renkle farkındalık kampanyası kapsamında stantta bulunan görevliler turuncu kıyafetler giydi. Kadına yönelik şiddetin son bulması için çalışmalara devam edileceği belirtildi.