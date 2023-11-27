Bilecik'te Kadına Yönelik Şiddete Dikkat Çeken Farkındalık Standı Kuruldu
Bilecik'te Yeşilay tarafından kurulan stantta görevliler turuncu renk kıyafetleri ile kadına yönelik şiddete dikkat çekmek istedi. UNESCO tarafından başlatılan turuncu renkle farkındalık kampanyası kapsamında stantta bulunan görevliler turuncu kıyafetler giydi. Kadına yönelik şiddetin son bulması için çalışmalara devam edileceği belirtildi.
Bilecik'te Yeşilay tarafından kurulan stantta görevliler turuncu renk kıyafetleri ile kadına yönelik şiddete dikkat çekmek istedi.
UNESCO tarafından başlatılan turuncu renkle farkındalık kampanyası kapsamında stantta bulunan görevliler turuncu kıyafetler giydi. Atatürk Parkı'nda kurulan stantta kadına yönelik şiddetle ilgili bilgilendirici broşür dağıtıldı. 'Kadına şiddete hayır' pankartı açılırken stant görevlileri turuncu ceket, turuncu çiçek, turuncu eşarp ile farkındalık çalışmasını yürüttü. Kadına yönelik şiddetin son bulması için çalışmalara devam edileceği belirtildi. - BİLECİK