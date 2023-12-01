Bilecik'te Kadına Şiddete Sıfır Tolerans Çalışması

Bilecik'te kadına şiddete yönelik farkındalık çalışması kapsamında kurulan stanta gelen yaşlı çift "Kadına şiddete sıfır tolerans" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından kadına şiddete yönelik farkındalık çalışması için Atatürk Parkı'na stant kuruldu. Stantta broşür dağıtımı ve çeşitli şiddet yöntemlerine maruz kalmamak adına vatandaşlar bilgilendirildi. Standa gelen yaşlı bir çift önce özel bireylerin yaptığı bileklikten alarak destek oldu ardından "Kadına şiddete sıfır tolerans" dedi. - BİLECİK