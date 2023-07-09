Bilecik'te Geleneksel Kamp ve Karavan, Turna Balık Avı Etkinliği Düzenlendi

Bilecik Valiliği himayesinde, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Merkez Avcılık ve Atıcılık İhtisas Kulübü Derneği ile Kamp ve Karavan Bilecik Derneği işbirliğinde ikincisi düzenlenen 'Geleneksel Kamp ve Karavan, Turna Balık Avı' etkinliğinde doğa tutkunları buluştu.

Bilecik Valiliği himayesinde, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Merkez Avcılık ve Atıcılık İhtisas Kulübü Derneği ile Kamp ve Karavan Bilecik Derneği işbirliğinde ikincisi düzenlenen "Geleneksel Kamp ve Karavan, Turna Balık Avı" etkinliğinde doğa tutkunları buluştu.

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden kent merkezine 5 kilometre uzaklıktaki Pelitözü Gölpark'a gelen kamp ve karavancılar, kurulan parka yerleşti. Doğa ve karavan tutkunları ateş etrafında gitar ve müzik dinletileri, açık hava sineması, turna balık avı yarışması ve gölet turu etkinliklerine katıldı.

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünce kamp alanında kurulan gezici kütüphanede çocuklara yönelik aktiveler de düzenlendi. Sportif balıkçıların da katıldığı etkinlikte, en büyük turna balığı yakalama yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi. Yarışma kapsamında yakalanan 40 santimetrelik turna balığı tekrar gölete bırakıldı.

Kamp ve Karavan Bilecik Derneği Başkan Yardımcısı Yasin Akyol, AA muhabirine, hava şartlarına rağmen 40 karavan ve 15 çadır kamp olmak üzere 200 civarında İstanbul, Bursa, Aydın, Çanakkale ve Balıkesir'den gelen doğaseverin festivale katıldığını söyledi.

Bilecik'te, kamp ve karavan turizmini geliştirerek, Türkiye'ye tanıtmak istediklerini belirten Akyol, "Türkiye'de karavancılık pandemiyle birlikte rağbet görmeye başladı. Bunun yanında yaşadığımız depremle birlikte daha fazla ilgi gördü. Biz bilinçli bir şekilde yaygınlaşmasını istiyoruz. Tabii bunu isterken ilk önceliğimiz doğayı korumak. Karavanlarımızda çocuklarımız oluyor, ilk onlara aşılıyoruz, doğayı korumalarını. Karavancı doğada yaşıyor. Doğada rahat bir şekilde yaşaması için doğayı koruması gerekiyor. Karavancı gittiği yerde ilk olarak eline poşet alır, etrafını temizler. Bilinçli hareket, ülkemizde karavan turizminin ilgi görmesine ve daha da genişlemesine katkı sağlayacaktır." şeklinde konuştu.

Bilecik Merkez Avcılık ve Atıcılık İhtisas Kulübü Derneği Başkanı Sezer Sargıl da kentteki doğal güzelliklerin yanı sıra hem sportif anlamda hem de turizm anlamında mevcut potansiyel varlığı hissettirmek istediklerini kaydetti.

Üyelerine ve spor yapan avcılara, balığın büyüklüğüne veya küçüklüğüne bakmadan "yakala, bırak" sloganını aşıladıklarını dile getiren Sargıl, "Hava muhalefeti olmasına rağmen güzel bir etkinlik oldu. Bir taraftan ateş etrafında karavancılar eğlenirken diğer taraftan da sportif balıkçılarımız avlandı. Etkinlik, kültürel ve turizm olarak ilimize katkı sağladı. Farklı illerden gelen doğaseverler, hem ilimizi tanımış hem de kaynaşmış oldu." dedi.

İş adamı Turan Aksu ise İstanbul'dan karavanla eşi ve çocuklarıyla tura çıktıklarını, Bilecik'te kamp alanı aradıklarında göleti tarif ettiklerini ve tesadüfen de etkinliğe denk geldiklerini anlatarak, "Güzel bir ortam oldu bize. Çocuklar da burada gezici kütüphanede güzel vakit geçirdi. Karavanla faklı illere gidiyorsunuz ve orayı tanıma imkanı buluyorsunuz. Bunun yanında yeni dostluklarda edinmiş oluyorsunuz. Karavanla dolaşmak çok güzel." ifadesini kullandı.