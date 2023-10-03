Bilecik'te Bagajdan Alev Alan Otomobil Diğer Araça Çarptı

Bilecik'te seyir halindeyken bagaj bölümünden alev alan otomobil, park halinde olan bir otomobile çarpınca, alevler diğer araca da sıçradı. Her iki araç da yanarak kullanılamaz hale geldi.

Bilecik'te seyir haldeyken bagaj bölümünden alev alan otomobil, park halinde olan bir otomobile çarpınca, alevler diğer araca da sıçradı. Her iki araç da yanarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi Kemal Pamukçu Caddesi'nde Emre Karakum'un idaresindeki 26 EL887 plakalı otomobilin bagajından dumanlar çıktı. Dumanı fark eden Karakum, aracı park etmek istedi. Alev alan otomobili durdurmaya çalışan Karakum, el frenini çekti. El freni tutmayan araç, park halinde duran Ali Aydın'a ait park halindeki 11 DJ 037 plakalı otomobile çarptı. Yanan araçtaki alevler park halinde duran araca da sıçrayınca, her iki otomobil de alevlere teslim oldu. İhbar üzerine olay yerine Bilecik Belediyesi itfaiye ekipleri çağrıldı. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler müdahale ederek, yangını söndürdü. Yanan araçlar kullanılamaz hale geldi. - BİLECİK